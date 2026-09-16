Vueling registra 362.680 pasajeros en agosto en el Aeropuerto de Bilbao, un 14,4% más que en 2025

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BILBAO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La compañía de bajo coste Vueling ha registrado un total de 362.680 pasajeros en agosto en el Aeropuerto de Bilbao, lo que supone un 14,4% más que en el mismo mes de 2025.
La compañía, que afirma que los datos sobre su operativa en el aeródromo vizcaíno han sido facilitados por Aena, asegura que, de esta forma "mantiene el liderazgo" en el aeropuerto.
El Aeropuerto de Bilbao registró 807.449 pasajeros en agosto, una cifra que representa un crecimiento del 18,9% respecto al mismo mes del año anterior.