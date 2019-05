La XX edición de la Umore Azoka Leioa contará con la participación de 46 compañías y ofrecerá 19 estrenos absolutos

Publicado 03/05/2019 18:15:27 CET

De las 19 compañías vascas participantes, 15 lo harán con espectáculos inéditos

BILBAO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La XX edición de Umore Azoka Leioa, la Feria de Artistas Callejeros organizada por el Ayuntamiento de Leioa, se celebrará del 16 al 19 de mayo en las calles del municipio vizcaíno, con la participación de 46 compañías procedentes de Euskadi, así como del resto del Estado y de otros países de Europa. La programación, diseñada para "todos los gustos", incluye 19 estrenos absolutos, tres estrenos "en calle" y siete presentaciones en el Estado.

La presentación de la programación de la XX Umore Azoka Leioa ha tenido lugar este viernes en el Palacio Artaza de Leioa, en un acto que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Leioa, Mari Carmen Urbieta, y el viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Joxean Muñoz. También han participado Lorea Bilbao, diputada de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, institución que junto al Gobierno Vasco y el INAEM - Organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deportes- forman el grupo de colaboradores principales de este evento.

Según han dado a conocer en la presentación, la edición de Umore Azoka Leioa 2019 ofrecerá la posibilidad de asistir a más de 120 representaciones, 19 de ellas en estreno absoluto, en las que el teatro, la danza y el circo contemporáneo seguirán siendo los ejes principales, pero en las que también habrá espacio para la comedia, la música, la magia, la danza vertical o el equilibrismo.

Además, de las 19 compañías vascas participantes, 15 lo harán con espectáculos inéditos, lo que supone la mayor concentración no solo de estrenos, sino de compañías vascas en un mismo evento. Entre las obras de estreno se encuentran "Cajita de música", de la Compañía Ana Capilla (Música y Danza); "La máquina y yo", de Circo Dabitxi (Teatro y Circo); "Epa Txiki", de Demode Quartet (Teatro y música); "e.go", de Dikothomia Cía (Circo y Teatro); y "Yijaaa!!!", de Goitibera (Teatro y Clown).

También se estrenarán "Sacred", de La Glo Zirko Dantza Konpainia (Circo y Danza Vertical); "Prozak", de Malas Compañías Zirko Taldea (Circo y Clown); "Sardina freskue!", de Organik Dantza Antzerki (Danza y Teatro); "Reportero on Fire", de la compañía del mismo nombre (Clown y Performance); "Mr. Soft. Silence, dance o no!!", de Salitre Teatro (Teatro y Clown); Txontxongilo bertsolariak, de Toni La Sal (Títeres y Performance); "Turistreando", de Trapu Zaharra (Teatro); y "Al otro lado", de Zanguango Teatro (Teatro).

Así mismo, será estreno absoluto la obra "Kantiketan", de Leioa Kantika Korala, que ha preparado una representación especial basada en la música coral, el humor y la diversión para participar en el programa oficial de la XX Umore Azoka Leioa.

La representación vasca se completa con "Al Baker's Saloon", de la Compañía Akelar (Magia y Teatro); "Erraia", de Garazi & Cía (Equilibrismo, circo y danza); "Aire hemendik", de Intujai Teatro (Clown y Teatro); "El punto de la i", de Malicia! Cía (Circo y Teatro); y "Matraka ma non troppo" y "Taller Trakamatraka", de Trakamatraka (Música y performance).

Del Estado participaran un total de 19 compañías, con cuatro espectáculos de estreno absoluto y otros tres estrenos en calle. A nivel internacional estarán presentes ocho compañías, con un estreno absoluto y siete presentaciones en el estado.

Las más de 120 representaciones se llevarán a cabo entre el jueves y el domingo en 13 ubicaciones diferentes, con más de 30 espacios escénicos: Errekalde Plaza, Ayuntamiento, Boulevard, Audiotorio de Aldapa, Sabino Arana, Boulevard de Udondo, Parking del Molino, Plaza San Juan, Instituto Barandiaran Behekoa, Euskal Etxeen Plaza, Ondiz, Plaza Jose Ramon Aketxe, y Estartetxe kalea. Además, habrá espectáculos itinerantes que recorrerán varias zonas del municipio como Estartetxe, Sakoneta, Boulevard de Udondo o Kultur Leioa.

CIUDAD DE LAS ARTES DE CALLE

Mari Carmen Urbieta ha destacado que, por vigésimo año consecutivo, Leioa "se convierte en la ciudad de la Artes de Calle". La alcaldesa ha señalado que la relación del municipio con este evento va más allá de la organización de actividades y que sus necesidades se están teniendo en cuenta en el desarrollo urbanístico. "La renovada calle Sabino Arana va a acoger ya varios espectáculos, en una zona de esparcimiento de nueva creación, y eso es algo que responde a nuestra apuesta por crear una ciudad más amable y mejor preparada", ha indicado.

Urbieta también ha asegurado que el Ayuntamiento realiza "un esfuerzo cada año para mantener la calidad de la feria", y se ha mostrado satisfecha con el resultado obtenido tras veinte años de compromiso. "El esfuerzo merece la pena, porque hemos consolidado a Umore Azoka Leioa como una cita de referencia para nuestra economía local, para la promoción de la cultura y para los profesionales y artistas de calle", ha afirmado, para destacar que este evento es el que concentra el mayor número de compañías vascas en todo Euskadi.

El año pasado, ha recordado, cerca de 37.000 personas asistieron a alguna de las representaciones artísticas de la feria, "lo que pone de manifiesto el atractivo de la feria". "Quiero agradecer a todas las personas que forman parte de este esfuerzo, desde el área de Cultura pasando por los equipos técnicos municipales y el personal de mantenimiento, su implicación para que Umore Azoka leioa sea un éxito cada año", ha asegurado Urbieta.

Por último, la alcaldesa ha recordado que este año se lleva a cabo por cuarta edición consecutiva la iniciativa "Escena Local", en apoyo al talento local. En 2019 participarán tres colectivos de Leioa: Leioako Musika Banda, con la obra "A Day at the Circus, ¡Pasen y vean!" (Música); Fundación Fidias, con "The Last Wimba-Dinkas" (Danzas urbanas); y Zirkun Zirko Eskola, con "Zirkun txiki ikuskizuna" (Teatro y Circo).