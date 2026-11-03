La XXII temporada de ABAO Txiki ofrecerá un total de cuatro espectáculos y 15 funciones

Archivo - Alí Babá y los 40 ladrones, de la ABAO Txiki - MLEGARISTI - Archivo

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

ABAO Bilbao Opera ha presentado la XXII temporada de ABAO Txiki, una edición que ofrecerá un total de cuatro espectáculos y 15 funciones, y que refuerza su papel como uno de los principales proyectos de iniciación musical, artística y cultural para la infancia y la juventud en Bizkaia.

La nueva programación reunirá ópera, teatro musical, conciertos escenificados y espectáculos con títeres, en una propuesta pensada para disfrutar en familia y despertar el interés de nuevas generaciones por las artes escénicas.

La temporada llega además respaldada por la incorporación de BBK como patrocinador principal, "una alianza que fortalece el alcance cultural, educativo e inclusivo del proyecto", ha explicado ABAO.

A ello se suma la continuidad de la colaboración con Bizkaibus, que volverá a promover el acceso a la cultura y el uso del transporte público entre los más jóvenes.

La programación de ABAO Txiki ofrecerá un total de cuatro espectáculos y 15 funciones, de las cuales tres estarán dirigidas específicamente a escolares de Educación Infantil y Primaria. El sábado, 7 de noviembre, se inaugura la temporada con los títeres gigantes de Soñando el carnaval de los animales de la Compañía Etcétera y el Gran Teatre del Liceu con la colaboración de la Junta de Andalucía y DGAEM.

Este concierto dramatizado con música de Claude Debussy y Camille Saint-Saëns sube a escena en sesiones en familia el sábado a las 18.00 horas y el domingo en doble función a las 12.00 horas y a las 18.00 horas. El lunes, día 9, tendrá lugar la sesión escolar a las 11.00 horas.

Serán 50 minutos de duración de un espectáculo de música que, según su creador, Enrique Lanz, pretende ser "un encadenamiento de sorpresas sin otra lógica que la del sueño, sin otro argumento que la música misma; un espectáculo que nos haga soñar despiertos sumergidos en un ambiente mágico".

Los títeres de gran formato: un león, una tortuga gigante, un cisne, un dinosaurio y hasta un elefante, invitan a soñar despiertos mientras un bebé fauno duerme a los pies del piano soñando con un carnaval protagonizado por animales.

El humor, la poesía, animales que surgen de la música y once músicos que interpretan quince piezas musicales envueltas por la fantasía, invaden este concierto dramatizado recomendado a partir de cuatro años.

En el escenario del Teatro Arriaga, los titiriteros Cristina Colmenero, Leo Lanz, Yanisbel Martínez, Julien Flotat y Christine Mackenzie, la actriz Noche Diéguez y los once músicos de Murtra Ensemble dan vida a esta obra que comienza desvelando ante el público 'el ritual' previo a un concierto y en la que los músicos no solo tocan su partitura, sino que se integran activamente en el espectáculo: juegan, corren e interactúan con los títeres.

NUEVOS ESPECTÁCULOS

El nuevo año recibe los días 3 y 4 de enero a Alí Babá y los cuarenta ladrones, una adaptación del tradicional cuento de 'Las mil y una noches', con música de Iñigo Casalí e impresionante nueva producción en clave de gran musical de Ópera de Cámara de Navarra.

El escenario acoge las aventuras de Ali Babá, un bondadoso leñador de Arabia, y su hija Zulema cuando descubren por casualidad la morada en la que unos ladrones esconden su tesoro. Es un entretenido espectáculo en el que la música, el teatro y la danza se unen para narrar esta historia de una manera divertida, imaginativa y artística.

LA PRINCESA ÁRABE

Los días 13, 14 y 15 de marzo será el turno de La princesa árabe, ópera con música del bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga, y una extraordinaria nueva producción de Ópera de Cámara de Navarra llena de color, misterio y magia.

La historia se desarrolla en un doble espacio: por un lado, el Bilbao real del siglo XIX donde transcurre la niñez de Arriaga; por otro, el del cuento atemporal con referencias a Arabia, el mar, un palacio y una isla.

El pequeño Arriaga es el protagonista e hilo conductor de esta ópera recomendada a partir de 5 años, en la que se resaltan los valores de respeto al prójimo y a su origen. A través del relato de su madre y su profesor de violín, el joven Juan Crisóstomo conoce la historia de Jamil, un joven pescador de hermosa voz, y la princesa Amirah, su enamorada.

CLAUSURA

Clausura la temporada los días 8, 9 y 10 de mayo 'El sastrecillo valiente', un cuento musical de la compañía Etcétera y Enrique Lanz inspirado en el relato tradicional de los Hermanos Grimm, con música del compositor Tibor Harsány.

El espectáculo cuenta la historia de un sastrecillo que, debido a un malentendido y tras matar de golpe en su taller a siete moscas, es percibido como un hombre de gran fuerza y valor. Su hazaña llega a oídos del rey quien requiere su presencia para salvar al reino de diferentes peligros: dos gigantes, un jabalí y un unicornio.

El valiente sastrecillo consigue vencer todos los obstáculos y casarse con la hija del monarca. Se trata de un maravilloso cuento musical en el que la magia teatral, el humor y la música, reivindican la inteligencia, la igualdad y la superación de los obstáculos mediante la astucia antes que la fuerza.

MÁS DE DOS DÉCADAS FORMANDO ESPECTADORES

Además de la programación artística dirigida a niños de distintas edades, incluyendo jóvenes y familias, ABAO Bilbao Opera está comprometida con la educación, la inclusión y el desarrollo cultural de los más jóvenes desde la programación de espectáculos de calidad.

Desde su creación, ABAO Txiki ha puesto en escena 95 títulos, 54 de ellos diferentes, con 11 estrenos, y 21 producciones o coproducciones de ABAO Bilbao Opera. En total, se han celebrado 388 representaciones, de las cuales 78 han sido escolares donde han participado más de 60.300 alumnos.

En este tiempo, cerca de 380.000 espectadores han podido disfrutar de espectáculos y programas culturales en diversos formatos, siempre con el objetivo de educar, atraer y formar al público infantil en la cultura de la ópera.

Las temporadas ABAO Txiki han estado siempre ligadas al programa didáctico de ABAO Bilbao Opera, un proyecto de educación musical y pedagogía desarrollado en Bizkaia y en el que los alumnos de infantil, primaria y ESO, participan a lo largo de varios años con la implicación de los centros de enseñanza y el profesorado. En esta actividad han participado más de 250.000 alumnos, convirtiendo la ópera en un estimulante activo pedagógico.