El XXIX Festival de Teatro de Humor de Araia ofrecerá del 1 de agosto al 3 de septiembre 43 funciones en 25 localidades

Araia será el centro del festival con una programación que se podrá disfrutar del 12 al 15 de agosto

VITORIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XXIX Festival de Teatro de Humor de Araia-Asparrena ofrecerá, del 1 de agosto al 3 de septiembre, un total de 43 funciones de 14 compañías de clown, teatro físico, circo, surrealismo, música, teatro de texto y de vanguardia, que llegarán a 25 localidades alavesas.

Tras una edición anterior caracterizada por una reducción de aforo y estrictas medidas de seguridad, celebra su XXIX edición sin restricción de aforo, proponiendo teatro y humor provenientes de diferentes puntos del globo.

La diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, la alcaldesa de Araia-Asparrena, Txelo Auzmendi, y el director del festival, Javier Alkorta 'Txortas', han presentado en rueda de prensa esta nueva edición del festival. Durante cinco semanas, el Festival de Teatro de Humor de Araia recorrerá Álava de la mano de 14 compañías de clown, teatro físico, circo, surrealismo, música, teatro de texto y de vanguardia.

En Araia, centro del festival del 12 al 15 de agosto, el polideportivo Arrazpi Berri acogerá los espectáculos de interior, a las 22.30 horas. Sin aforo reducido, contará con las 600 localidades del polideportivo, que se adaptará para acoger dos espectáculos en castellano, uno en euskera y otro basado en el teatro del gesto.

El día 12 abrirá el programa el dúo cómico de clown "The One and the one", a cargo de la compañía franco-austriaca Colette Gomette & Anna de Lirium. El día 13 tendrá lugar la comedia en euskera "Fadoak entzuten zituen gizona", ganadora del premio Donostia, pieza de la compañía euskalduna Xake produkzioak.

El día 14 se podrá disfrutar de la galardonada obra "Las Aves" a manos de La Calórica y, para finalizar, el humor gamberro de "Que salga Aristófanes" de la compañía catalana Els Joglars.

Cada función tendrá una entrada a un precio de 15 euros, y el abono para las cuatro será de 42 euros. Asimismo, como cada año, contará con las piezas de teatro de calle, que de nuevo se llevarán a cabo en distintos puntos al aire libre y de forma gratuita.

Además, el 14 de agosto el festival ha programado cuatro pases en la Casa de Cultura, de un espectáculo de pequeño formato: "La Buena Letra", de la compañía vitoriana El Mono Habitado, a un precio de 5 euros.

ENTRADAS EL 4 DE AGOSTO

La venta de entradas, tanto para los espectáculos en Arrazpi Berri como para el de la Casa de Cultura, así como la venta de abonos, se iniciará el 4 de agosto a través de la web www.jaraialdia.com y la plataforma Entradium.

También habrá venta anticipada presencial en el polideportivo Arrazpi Berri, los días 4, 5, 8 y 9 de agosto, de 12.00 a 14.00 horas. El mismo día del espectáculo, con una hora de antelación, también se podrá adquirir en taquilla la entrada al espectáculo del día.

El resto de programación se extenderá en el circuito por pueblos que recorrerá todo Álava durante el mes de agosto y un día de septiembre. Hasta 30 espectáculos se repartirán por otros 24 enclaves del territorio, comenzando el 1 de agosto en Berganzo y finalizando el recorrido escénico el día 3 de septiembre en Payueta.

El festival visitará Amurrio, Artziniega, Bernedo, Domaikia, Elciego, Espejo, Izarra, Labastida, Lanciego, Llodio, Luiaondo, Maestu, Manzanos, Okondo, Oteo, Pobes, Ribabellosa, Salcedo, Vírgala Mayor, Yécora, Zaitegi y Zuhatzu Kuartango.

Las cinco compañías que ofrecerán sus espectáculos de calle en Araia tendrán también su itinerario en este circuito por Álava, y a ellas se unirán otras cuatro: Ganso&Cía, con 'Panoli Kabareta'; Trapu Zaharra, con 'Por hacer un favor; Zirkozaurre, con 'KOBR3'; y Wilbur, con 'Piensa en Wilbur'.

El Festival de Teatro de Humor de Araia-Asparrena cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Asparrena y el Gobierno Vasco, y está gestionado y producido por la compañía alavesa Porpol Teatro.

"El teatro y el humor volverán a ser el motor para reunirnos y volver a reír juntos porque tenemos más ganas que nunca de reír. La risa se contagia, sí, pero es la mejor medicina ", han señalado desde la organización.