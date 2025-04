Zárate asegura que "no existe ni un solo proyecto que se haya ido por falta de potencia eléctrica" en Álava

La diputada de Desarrollo Económico exige que "la futura planificación de la red de transporte eléctrico recoja las necesidades de Araba"

VITORIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, ha asegurado que "no existe ni un solo proyecto que se haya ido de Álava por falta de potencia eléctrica" y ha mostrado su "compromiso por el desarrollo de una red eléctrica suficiente y con una arquitectura adecuada, para garantizar la cobertura de las necesidades de la industria del Territorio".

Así se ha pronunciado la diputada foral a preguntas del Partido Popular sobre "la falta de capacidad eléctrica para la industria en Álava" en el pleno de control de las Juntas Generales de Álava, celebrado este miércoles en Vitoria-Gasteiz.

La diputada foral ha señalado la necesidad de garantizar la disponibilidad de la potencia eléctrica que necesitan las empresas para abordar "el reto de la descarbonización de todos los sectores, permitir que la industria alavesa amplíe o diversifique su actividad, o para acoger la llegada de nuevos proyectos que generen empleo, actividad y riqueza".

Por ello, ha explicado que la Diputación está realizando "un acompañamiento institucional trabajando de forma muy cercana, para acompañar a 'startups', micropymes, 'pymes' y grandes empresas", a través de foros, reuniones presenciales, jornadas y congresos, con el fin de "definir una hoja de ruta que oriente los procesos de descarbonización de la economía".

Un aspecto al que ha sumado la "interacción continuada y constante con el Gobierno vasco, para trabajar de manera coordinada y trasladar las necesidades en cuanto a potencia eléctrica de las empresas y proyectos que están o que quieren instalarse en Araba", y "contactos directos con el transportista y distribuidor, responsables de la red eléctrica, con el objetivo de que dentro de su plan de inversiones se recojan las necesidades de la industria alavesa".

"Nuestra competencia no es dotar a las empresas de potencia, pero nuestra responsabilidad sí es trabajar por el desarrollo de una red eléctrica suficiente y con una arquitectura adecuada, para garantizar la cobertura de las necesidades de la industria de Araba, la actual y la futura, para que nuestra industria siga siendo líder y para que lleguen nuevos proyectos a Araba", ha manifestado.

Tras asegurar que la Diputación "no va a permitir que peligre ninguna empresa ni ningún proyecto, ha exigido que la futura planificación de la red de transporte eléctrico que aprueba el Gobierno español "recoja las necesidades de Araba". "Es un tema urgente y prioritario y, por eso, estamos exigiendo que se recojan ya las necesidades", ha apremiado.

Zárate ha señalado que, "afortunadamente las empresas son responsables, y se han adelantado y están trabajando con previsiones, lo que permite tener un margen, para exigir y dar tiempo a Red Eléctrica a incluir estas necesidades en la planificación".

FUGA DE PROYECTOS

Por su parte, el procurador del PP Guillermo Sáez Viana ha señalado que "la falta de capacidad eléctrica está limitando el crecimiento y posibilidad de descarbonización" de las empresas alavesas y ha asegurado que "ya hay proyectos que se están marchando a otras provincias, porque aquí no encuentran garantías suficientes".

"No falta voluntad empresarial, pero faltan medios y planificación. Mientras otros territorios como Navarra, La Rioja y Castilla y León avanzan con condiciones eléctricas reforzadas y consorcios locales de energías renovables, en Álava seguimos esperando a que se apruebe el PTS, pero el mercado no espera", ha censurado.

Viana ha reclamado "garantizar las condiciones" para llevar a cabo la transición energética". "No podemos hablar de atraer industria si no aseguramos el suministro eléctrico y, sobre todo, no podemos seguir sin tener un PTS. Este problema lo han generado ustedes por no tenerlo en forma y a tiempo", ha recriminado.