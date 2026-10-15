Zarautz (Gipuzkoa) homenajeará el día 24 a Yoanna Acedo en el primer aniversario de su asesinato

SAN SEBASTIÁN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zarautz celebrará el próximo día 24 un acto de homenaje a Yoanna Acedo, la mujer de 53 años asesinada en el municipio guipuzcoano el 15 de octubre de 2025, presuntamente por su expareja. El encuentro tendrá lugar en el Salón de Plenos y contará con la presencia de familiares y amistades de la víctima.

Organizado por el Departamento de Igualdad, en colaboración con la familia, el acto pretende "mantener viva la memoria" de Acedo y recordar que "una mujer de Zarautz fue asesinada en su propio municipio". Asimismo, quiere ser un espacio de "recuerdo, reconocimiento y acompañamiento" a sus seres queridos, así como una oportunidad para reafirmar el "compromiso colectivo frente a la violencia machista".

El Consistorio ha invitado a toda la ciudadanía a participar en este homenaje y ha remarcado que la violencia machista "no es un problema ajeno, ni una cuestión que afecte únicamente a las víctimas y a sus entornos más cercanos; nos interpela al conjunto de la sociedad y exige una respuesta firme y compartida".

Con este acto, el Departamento de Igualdad quiere subrayar también la necesidad de seguir trabajando desde todos los ámbitos para "erradicar el machismo que continúa arraigado en nuestra sociedad y que constituye la base de las distintas formas de violencia machista".

"La prevención, la educación en igualdad, la sensibilización y el compromiso de las instituciones y de la ciudadanía son fundamentales para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres", ha resaltado.

Para el Ayuntamiento, recordar a Yoanna Acedo "es también reafirmar el compromiso de Zarautz con la igualdad y con una sociedad en la que ninguna mujer tenga que vivir con miedo ni sufrir violencia por el hecho de ser mujer".

"Su memoria debe seguir presente y servir de impulso para continuar trabajando, de manera conjunta, por una transformación social que permita erradicar las raíces de la violencia machista", ha señalado la concejala de Igualdad, Gloria Vázquez.