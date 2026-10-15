Zarautz (Gipuzkoa) homenajeará el día 24 a Yoanna Acedo en el primer aniversario de su asesinato

SAN SEBASTIÁN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zarautz celebrará el próximo sábado 24 un acto de homenaje a Yoanna Acedo, la mujer de 53 años asesinada en el municipio guipuzcoano el 15 de octubre de 2025. El encuentro tendrá lugar en el Salón de Plenos y contará con la presencia de familiares y amistades de la víctima.

Organizado por el Departamento de Igualdad en colaboración con la familia, el acto pretende "mantener viva la memoria" de Acedo y recordar que "una mujer de Zarautz fue asesinada en su propio municipio", según han explicado desde el Ayuntamiento.

Asimismo, quiere ser un espacio de "recuerdo, reconocimiento y acompañamiento" a sus seres queridos, así como una oportunidad para reafirmar el "compromiso colectivo frente a la violencia machista".

El Consistorio ha invitado a toda la ciudadanía a participar en este homenaje y ha remarcado que la violencia machista "no es un problema ajeno, ni una cuestión que afecte únicamente a las víctimas y a sus entornos más cercanos; nos interpela al conjunto de la sociedad y exige una respuesta firme y compartida".

Con este acto, el Departamento de Igualdad quiere subrayar también la necesidad de seguir trabajando desde todos los ámbitos para "erradicar el machismo que continúa arraigado en nuestra sociedad y que constituye la base de las distintas formas de violencia machista".

"La prevención, la educación en igualdad, la sensibilización y el compromiso de las instituciones y de la ciudadanía son fundamentales para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres", ha resaltado.

Para el Ayuntamiento, recordar a Yoanna Acedo "es también reafirmar el compromiso de Zarautz con la igualdad y con una sociedad en la que ninguna mujer tenga que vivir con miedo ni sufrir violencia por el hecho de ser mujer".

"Su memoria debe seguir presente y servir de impulso para continuar trabajando, de manera conjunta, por una transformación social que permita erradicar las raíces de la violencia machista", ha señalado la concejala de Igualdad, Gloria Vázquez.