ZAS Kultur expone un proyecto de Zigor Urrutia sobre la memoria del Ferrocarril Vasco-Navarro en Vitoria-Gasteiz

ZAS Kultur - ZAS KULTUR

VITORIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

ZAS Kultur permanece cerrado al público durante el mes de agosto, pero mantiene activo su escaparate en Vitoria-Gasteiz con 'Proyecto Anglo: 311219672359', una intervención de Zigor Urrutia que podrá contemplarse desde la calle entre el 1 de agosto y el 3 de septiembre.

En una nota, ha explicado que la propuesta de Zigor Urrutia recupera la memoria del antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro, popularmente conocido como 'el Anglo' que durante décadas atravesó Vitoria-Gasteiz y conectó la ciudad con diferentes localidades alavesas, zonas industriales, centros de enseñanza y espacios rurales.

La pieza central reproduce el recorrido del tren a través de la ciudad como una cicatriz trazada sobre madera mediante metal y fuego. La instalación incorpora la fecha y la hora del último minuto de funcionamiento del servicio --31 de diciembre de 1967, a las 23.59-- convertidas en el título numérico de la propuesta.

El proyecto incluye también una serie de octavillas basadas en el aviso original que anunció la suspensión del ferrocarril y en los argumentos empleados por las localidades afectadas para defender su continuidad.

ZAS Kultur ha destacado que la obra conecta esta historia con un debate contemporáneo sobre el valor de los servicios públicos. "Frente a una visión limitada de la rentabilidad económica, el proyecto recuerda la función social que cumplió el ferrocarril como medio de acceso al trabajo, la educación y la comunicación entre territorios".

La intervención concluirá el jueves 3 de septiembre, a las 19.30 horas, con una clausura y visita comentada junto al artista. La actividad servirá también como reapertura pública de ZAS Kultur después del descanso de agosto.