La ZBE de Barakaldo contempla exenciones para acceder a colegios, actividad empresarial y familias con bajos ingresos

BILBAO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Barakaldo ha presentado este martes la lista preliminar de autorizaciones y exenciones que permitirán compatibilizar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con "las necesidades de la ciudadanía, garantizando un modelo ambientalmente saludable y técnicamente accesible", que contempla excepciones para el acceso de menores de 14 años a centros escolares, actividades empresariales y comerciales y familias con bajos ingresos.

Según ha señalado la responsable delegada del área, Alba Delgado, en lo que se refiere a las autorizaciones y exenciones, el sistema que han presentado "contempla las necesidades de la ciudadanía y el tránsito hacia una movilidad más sostenible, sin dejar a nadie atrás, atendiendo a los diferentes criterios sociales, sanitarios y de movilidad".

La ZBE restringiría el acceso y la circulación de vehículos sin distintivo ambiental y con etiqueta B, según la clasificación de la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, se plantean autorizaciones y exenciones para necesidades específicas, que podrán ser de carácter permanente o temporal.

En el caso de las autorizaciones temporales, la persona interesada debe notificar de manera previa al ingreso a la ZBE, o hasta 72 horas después del acceso, al Ayuntamiento. Lo podrá hacer por Sede Electrónica, Servicio de Atención Ciudadana, APP y Máquinas de Tramitación Electrónica.

En lo que se refiere a las autorizaciones y exenciones, los menores de 14 años residentes en Barakaldo que vivan fuera de la ZBE y quieran acceder a su centro escolar dentro de la zona podrían hacerlo en las horas de entrada y salida, y en el caso de las empresas y autónomos cuya actividad empresarial, profesional o comercial se ejerza en un local u oficina ubicada en la ZBE, podrían tramitar permisos permanentes con un máximo de tres matrículas.

Asimismo accederían a la ZBE, sin restricciones, los vehículos históricos, la movilidad sanitaria, permitiendo el acceso a citas y urgencias médicas, el transporte público colectivo como el Kbus y el Bizkaibus y las autoescuelas, así como los taxis y los VTC.

No obstante, en el caso de los taxis y los VTC la autorización dejaría de tener validez para los vehículos sin distintivo a partir del 31 de diciembre del 2028, igual que sucede con el transporte de mercancías.

Por otro lado, las familias con bajos ingresos residentes en Barakaldo contarían con diez autorizaciones de 24 horas al mes y además, las personas que trabajen en la ZBE, en horario nocturno, podrían acceder desde las 22.00 a las 07.00 horas. En este caso la empresa tendría que acreditar que la persona trabajadora por motivo de horario no dispone de alternativa de transporte público.

NUEVAS SESIONES CON LA CIUDADANÍA

Por otro lado, Delgado ha anunciado dos nuevas sesiones informativas abiertas a la ciudadanía. La primera sesión será el próximo lunes, 24 de noviembre a las 18.00 horas, en el Centro de Mayores de Retuerto y la primera semana de diciembre en la Casa de Cultura de Lutxana.

"Necesitamos un Barakaldo más saludable desde el punto de vista medioambiental, que mejore la movilidad, favorezca la cohesión territorial y reduzca las emisiones. Las acciones presentadas son fruto de la participación de la ciudadanía, en un proceso guiado en todo momento por el diálogo y la escucha activa. Así queremos que continúe también en las próximas sesiones informativas", ha señalado Delgado.

Asimismo, la concejala de Desarrollo Sostenible y Medio Natural ha recordado que "ya está en marcha la consulta pública sobre la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones en la web municipal, donde los vecinos y vecinas pueden realizar sus aportaciones hasta el 30 de noviembre".

Finalmente, Delgado ha explicado que este martes se ha celebrado la Comisión Técnica de Movilidad en el consistorio, donde además de aprobar la modificación de la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que supone la exclusión del Polideportivo de Lasesarre de la misma, tras las aportaciones de la ciudadanía, se ha llevado a cabo la aprobación inicial del Diagnóstico y Plan de Acción del Plan de Movilidad Urbano Sostenible (PMUS), así como del Documento Técnico de la ZBE.