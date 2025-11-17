Zinebi refuerza su apuesta por el cine de animación con un ciclo checo y el laboratorio Animation Lab

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao 'Zinebi' reforzará en su 67ª edición su apuesta por el cine de animación - ZINEBI

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao 'Zinebi' reforzará en su 67ª edición su apuesta por el cine de animación con un ciclo checo y el laboratorio Animation Lab, que pretende "fortalecer el ecosistema de la animación vasca" y conectar a jóvenes animadores con profesionales de referencia estatales e internacionales.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, la apuesta de Zinebi, en colaboración con el Gobierno Vasco, por la animación comienza por el propio cartel oficial del festival, obra de José Luis Ágreda, director de arte de 'Robot Dreams' o 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', y en su Sección Oficial ofrecerá más títulos de animación (20) que de ficción (19) y documental (19).

De esta forma, se podrán ver obras como 'El cuerpo de Cristo', ópera prima de Bea Lema, Premio Nacional de Cómic en 2024, que tendrá su estreno mundial en Bilbao. La programación de cine de animación de Zinebi también incluye el ciclo 'Czech Focus', con el que se invita a descubrir la animación checa, "una de las tradiciones más fascinantes del cine europeo", han destacado los organizadores del certamen.

Según han explicado, "de los universos poéticos de Trnka, Zeman o Svankmajer a las miradas audaces de una nueva generación encabezada por Daria Kashcheeva, esta retrospectiva recorre, a través de una veinte de títulos, casi un siglo de imaginación, experimentación y belleza artesanal".

Además, Zinebi Txiki propone un programa destinado al público infantil basado en cuatro películas checas, "referencias en la escuela de animación infantil europea", que se podrán ver en el Teatro Arriaga y el Guggenheim Bilbao.

NUEVO LABORATORIO

Por otro lado, el nuevo laboratorio Zinebi Animation Lab buscará, entre los días 26 y 28 de noviembre, "fortalecer el ecosistema de la animación vasca a través de formación, creación y reflexión".

Concebido como un espacio de trabajo temporal y colaborativo, en Azkuna Zentroa dentro de 'Zinebi Networking', el laboratorio pretende conectar a jóvenes animadores con profesionales de referencia estatales e internacionales, así como fomentar el intercambio de saberes, la experimentación y el desarrollo de proyectos personales y colectivos, han destacado desde Zinebi.

Se estructura en seis ejes principales: la creación de cabeceras animadas para el propio festival, minirresidencias para el desarrollo de proyectos emergentes, un taller inclusivo de 'stop motion' dirigido a niñas y niños con discapacidad visual, clases magistrales impartidas por destacados profesionales europeos de la animación, un encuentro sectorial de industria en colaboración con la entidad EPE-IBAIA, y diversas actividades de conexión y diálogo con artistas invitados.

Estas acciones ponen en valor la dimensión intergeneracional del proyecto, promueven la igualdad y la accesibilidad, y refuerzan la identidad de Zinebi como plataforma de innovación en el ámbito audiovisual.

El laboratorio acogerá un programa de mentorías a cargo de creadores como Sébastien Sperer, Ivana Volda, Pedro Rivero, Nuria González Blanco, Iván Miñambres, José Luis Ágreda, Jesús Mari Lazkano y Kim Keukeleire, entre otras personas, que "aportarán su visión, experiencia y metodologías al colectivo emergente vasco".

Los proyectos dispondrán de la oportunidad de una consulta de seguimiento tres meses después de la celebración de Zinebi Animation Lab.