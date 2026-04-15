La Zinemateka de Azkuna Zentroa de Bilbao ofrece un ciclo de la filmografía de Fritz Lang centrado en su etapa americana

Imagen de la película Metropolis, origen de la ciencia ficción moderna - AZKUNA ZENTROA BILBAO

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

La Zinemateka de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao, organiza 'Fritz Lang en América', un ciclo que revisita la filmografía del cineasta alemán centrado en su etapa americana, con siete títulos que se proyectarán los martes y los jueves, entre el 21 de abril y el 11 de junio, en Cines Golem Alhóndiga, incluido el clásico de cine mudo Metropolis (1927), ambientado en el año 2026.

Según ha informado Azkuna Zentroa, las siete películas seleccionadas en este programa ahondan en algunos de los temas recurrentes en su filmografía en torno a "la fragilidad moral de la persona frente al sistema". "Tanto en una dictadura, como en la redacción de un periódico, en una relación sentimental o en un proceso judicial, los protagonistas de sus películas se mueven en un universo donde la verdad resulta equívoca y la justicia, dudosa", ha añadido el centro cultural.

Huyendo del nazismo, el cineasta alemán encontró en Estados Unidos un nuevo territorio creativo y en Hollywood, donde dirigió más de una veintena de películas, el lugar donde "reinventarse y sentar las bases de su cine criminal y noir".

En un contexto como el contemporáneo, "donde resurgen los discursos extremistas y las instituciones democráticas muestran fisuras, el cine de Fritz Lang se revela más actual que nunca", han asegurado desde Azkuna Zentroa, para añadir que su obra recuerda que "la violencia estructural, la manipulación colectiva y la injusticia no son abstracciones históricas, sino dinámicas que pueden repetirse".

Este ciclo propone, han apuntado, "propone no solo un recorrido por una etapa decisiva del cine clásico, sino también una invitación a mirar el presente a través de la lucidez implacable de uno de los grandes cineastas del siglo XX".

El ciclo arrancará el 21 de abril con el pase de 'Metropolis' (1927), clásico del cine mudo, origen de la ciencia ficción moderna, basado en la novela 'Metropolis' (1925) de Thea von Harbou, que transcurre en 2026.

También se proyectará 'Hangmen Also Die!' (Los verdugos también mueren, 1943), en el que el cineasta presenta la fatalidad como destino a través de una de las numerosas contribuciones personales a la lucha contra el fascismo, de la mano de su compatriota y también exiliado Bertolt Brecht.

El noir 'Scarlet Street' (Perversidad, 1945) es un tratado sobre la humillación y la violencia estructural, en el que Lang muestra "cómo la obsesión y la ausencia de principios pueden arruinar a un individuo corriente, y que muchas veces la justicia depende más de la casualidad o de las apariencias que de la verdad".

El programa incluye también 'Rancho Notorious' (Encubridora, 1952) el último de los tres westerns que rueda Lang en Hollywood, quizá el más personal y que cuenta con Marlene Dietrich en el elenco.

'Clash by Night' (Encuentro en la noche, 1952) es un filme noir sin crimen, melodramático, por su enfoque en un triángulo amoroso, y con un fuerte componente de realismo social, aportado por Clifford Odets, en cuyo libreto se inspira la película.

En 'While the City Sleeps' (Mientras Nueva York duerme, 1956), el crimen es el pretexto para adentrar al público en los entresijos de un poderoso grupo de comunicación. Una redacción periodística convertida en un campo de batalla corporativo refleja cómo la ambición profesional puede corromper incluso las relaciones personales más íntimas.

El ciclo se cierra con 'Beyond a Reasonable Doubt' (Más allá de la duda, 1956), la última película de su período americano antes de regresar a Alemania donde siguió haciendo cine. Lang se despide de su etapa estadounidense de la misma manera que la comenzó, con una denuncia cruda y dura a las lagunas y los defectos del sistema judicial.

DIÁLOGOS DE CINE EN LA MEDIATEKA

Conectada con este ciclo, la programación de Diálogos de Cine en la Mediateka centra la sesión del 19 de mayo en la figura del director alemán a través de Scarlet Street (Perversidad) (1945), una de las películas que mejor refleja la fusión del expresionismo alemán y la narrativa del cine negro de Hollywood.

Asimismo, en la Mediateka BBK se pueden consultar y solicitar prestadas películas y libros relacionados con este ciclo. Las entradas se pueden adquirir en golem.es.