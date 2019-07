Zubiaurre demanda estabilidad institucional en el Estado ante el "bucle de elecciones" que impiden "un Gobierno estable"

Publicado 18/07/2019 14:01:09 CET

Dice que la inestabilidad "no ayuda a la actividad económica" y afirma que el reto es mantener en Euskadi la actual estabilidad

BILBAO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha manifestado su preocupación por la "inestabilidad política" en el Estado español desde 2016, ante el "bucle de elecciones" que impiden "un Gobierno estable con políticas claras de inversión y empleo".

Estas manifestaciones han sido realizadas por Zubiaurre tras ser ratificado este jueves en el Consejo General de Confebask como presidente de la patronal vasca, tras cumplir Roberto Larrañaga sus cuatro años de mandato.

Tras el Consejo General, el nuevo presidente de Confebask ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha incidido en la importancia que tiene la estabilidad institucional para la actividad empresarial y económica,

Zubiaurre ha apuntado que una de las incertidumbres y riesgos que existen y que "complican el panorama" es la "inestabilidad política" que se vive en Estado. "Desde 2016 llevamos años metidos en un bucle de elecciones que impiden conformar un Gobierno estable con políticas claras de inversión y empleo", ha añadido.

El nuevo presidente de Confebask ha indicado que, además, se sigue "sin despejar la incógnita" de si habrá nuevas elecciones generales en noviembre. "Esta inestabilidad política no ayuda ni a la actividad económica ni a las decisiones de inversión en las empresas", ha apuntado.

Cuestionado por si constatan un freno de las inversiones derivada de esta inestabilidad política, Zubiaurre ha afirmado que el entorno económico en Euskadi es "positivo" porque se está invirtiendo y eso está incidiendo en el crecimiento del PIB.

El presidente de Confebask ha afirmado que, de momento, las circunstancias son "favorables" porque "se crece, se invierte y se genera empleo", pero ha asegurado que "el no tener un Gobierno, un responsable al mando de un país supone que los retos que se tienen en todos los ámbitos se dilatan, no se afrontan". "Y las problemáticas si no se afrontan y se tratan de resolver, tienden a agravarse y, desde ese punto de vista, la estabilidad en todas las instituciones es buena, en los gobiernos también", ha añadido.

ESTABILIDAD DE EUSKADI

Frente a la inestabilidad política en el Estado español, ha destacado la estabilidad institucional en Euskadi, que se ha convertido "en una de sus principales características". Por ello, ha indicado que el reto es su mantenimiento.

Preguntado por su opinión sobre lo que supondría un adelanto electoral en Euskadi si no se logran aprobar los Presupuestos vascos para 2020, Zubiaurre, tras destacar que Confebask es un interlocutor social "legalmente reconocido", ha señalado que la labor de la patronal es trabajar por la competitividad de las empresas y por crear "entornos más favorables".

En ese sentido, ha manifestado que, como agentes socioconómicos, lo que demandan al entramado institucional y a los agentes políticos es la consecución de "un marco institucional estable" que va a favorecer la actividad económica, el empleo y la inversión. Según ha destacado, es algo "imprescindible" para que las empresas estén "en un entorno competitivo y hagan su aportación al desarrollo del país y al bienestar común de la sociedad".

Zubiaurre ha señalado que Confebask no tiene ninguna "representatividad popular para ir más allá" porque, además son un colectivo "plural" en muchos aspectos, entre ellos, el político y, por lo tanto, hablan de "lo que nos une y nos compete" y, en este caso, este tema corresponde a los partidos.

El presidente de Confebask ha insistido, en todo caso, en la necesidad de estabilidad institucional y "políticas apropiadas para el desarrollo económico y la inversión". "Más no nos toca decir, es un ámbito que corresponde a los partidos y cada uno tiene que ejercer su propia responsabilidad", ha añadido.