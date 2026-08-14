Zuia (Álava) impone restricciones ante la "crítica" situación por la escasez de agua

El Ayuntamiento cerrará de forma provisional las piscinas municipales a partir de este sábado - AYUNTAMIENTO DE ZUIA

VITORIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zuia (Álava) ha prohibido regar huertas y jardines, llenar piscinas y lavar vehículos, como consecuencia de la "crítica" situación del abastecimiento de agua en la localidad.

Ante la escasez de este recurso, el Consistorio ha emitido un bando en el que establece estas y otras medidas destinadas a reducir el consumo de agua.

En el bando, publicado este viernes, el Ayuntamiento subraya que la falta de lluvias y el descenso del caudal del río Baias "han agravado al límite la situación del abastecimiento de agua".

El Consistorio subraya que la situación es "crítica" y que a través de estas medidas pretende mantener las reservas y evitar tener que adoptar "restricciones drásticas" en el suministro. Por ello, hasta que la situación mejore, prohíbe regar huertas y jardines; llenar y rellenar piscinas; lavar vehículos; o realizar cualquier otro consumo que no sea imprescindible.

El Ayuntamiento, además, cerrará de forma provisional las piscinas municipales a partir de este próximo sábado, 15 de agosto. Además, ha realizado gestiones para el aporte de agua mediante camiones cisterna, y ha solicitado a la Diputación Foral la activación del servicio de alerta roja.