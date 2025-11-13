Zupiria advierte de una manifestación de "grupos ultras" para este sábado en Bilbao "no comunicada a la Ertzaintza"

VITORIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha advertido de la convocatoria de una manifestación de "grupos ultras" que apoyan a los equipos de fútbol vascos para este sábado en Bilbao, "no comunicada a la Ertzaintza", y ha deseado que "no se repitan los hechos vividos en Vitoria-Gasteiz", tras una concentración de la Falange Española.

Zupiria ha dicho, este viernes en declaraciones a los medios en el Parlamento Vasco, que "es previsible que Bilbao se llene de personas" por el partido que disputarán en San Mamés la Euskal Selekzioa contra Palestina y ha llamado a "reivindicar libremente y de manera democrática la solidaridad con el pueblo palestino".

El consejero de Seguridad ha enumerado diversas movilizaciones previstas para el sábado y, entre ellas, ha querido remarcar una manifestación, "que no ha sido comunicada a la Ertzaintza, convocada y organizada por los grupos ultras que apoyan a nuestros principales clubes de fútbol".

En este sentido, ha recordado que "hace escasamente un mes, en Gasteiz, vivimos situaciones no queridas por nadie, como consecuencia de concentraciones y movimientos no comunicados", para remarcar que le gustaría que "no se volvieran a repetir" los altercados.

"Me gustaría que termináramos la jornada del sábado celebrando que todo haya transcurrido con normalidad y lo último que desearía es que tuviéramos un nuevo debate sobre el modelo policial de este país", ha apuntado.

SOLIDARIDAD CON PALESTINA

Asimismo, ha hecho mención a otras movilizaciones y actos "comunicados" al Departamento de Seguridad, como la manifestación convocada por Gure Esku Dago, para reivindicar la oficialidad de la selección vasca y en solidaridad con Palestina, quienes "han estado en contacto permanente con el Departamento para que todo transcurra con normalidad".

El consejero de Seguridad también ha mencionado que habrá "cuatro o cinco convocatorias" en diferentes puntos de la ciudad para celebrar diferentes tipos de actos, que también han sido comunicadas a la Ertzaintza.

Tras apelar a "reivindicar libremente y de manera democrática la solidaridad con el pueblo palestino", Zupiria ha asegurado que "la Ertzaintza trabajará para que quien quiera pueda manifestarse libremente y pueda reivindicar lo que le parezca de forma democrática y, sobre todo, para garantizar la seguridad de todos".