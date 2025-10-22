Zupiria afirma que hay "una ebullición" de organizaciones cercanas a la IA "que la tienen tomada con la Ertzaintza"

Asegura que la última vez que Falange estuvo en Euskadi en 2008, también hubo altercados protagonizados por "los padres de estos cachorros"

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha afirmado que hay "una ebullición" de organizaciones cercanas a la izquierda abertzale "que la tienen tomada con la Ertzaintza", y no tiene "ninguna duda" de que este era el objetivo de los radicales y no la Falange el pasado 12 de octubre, cuando se produjeron graves disturbios en Vitoria-Gasteiz.

Tras censurar que EH Bildu y Sumar "den cobertura" a estos grupos, ha asegurado que la última vez que la Falange estuvo en Euskadi, el 25 de octubre de 2008, también hubo altercados, protagonizados por "los padres de estos cachorros".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Zupiria ha recordado que los incidentes del 12 de octubre "no comienzan porque hay una concentración autorizada de Falange", sino porque unas personas que habían convocado una contraconcentración "se mueven del lugar, llegan a la plaza donde está concentrada Falange y empiezan a agredirles".

Según ha recordado, "la última vez que Falange se había manifestado en Euskadi fue el 25 de octubre del año 2008, siendo Ibarretxe Lehendakari y Xabi Balza consejero de Seguridad". "En aquel momento, en un día complicado en el que había hasta tres manifestaciones diferentes en la calle, decidió el Departamento de Seguridad prohibir la manifestación de Falange. Hubo un recurso a la Justicia y los jueces decidieron que el derecho a la libre expresión y a la manifestación de Falange, que es partido legal, estaba por encima de otras cuestiones", ha indicado.

El consejero ha afirmado que el Departamento de Seguridad "no es nadie para actuar con razones ideológicas", sino que le corresponde "asegurar los derechos y las obligaciones de la ciudadanía y de las organizaciones".

"Y eso es lo que hemos hecho. Pero me parece muy, voy a decir, divertido, que nos estemos fijándonos en una organización que tiene 5.000 votos en toda España, o sea, que es lo más irrelevante que nos podamos echar a la nariz, para no hablar del uso de la violencia totalitaria en las calles de Vitoria", ha subrayado.

"LOS PADRES DE ESTOS CACHORROS"

Tal como ha indicado, aquel 25 de octubre del año 2008, "también hubo incidentes en Vitoria". "¿Y quiénes los protagonizaron?, los padres de estos cachorros que han montado el lío ahora en Gasteiz", ha puntualizado.

Bingen Zupiria ha destacado que Falange "es una organización política legal, inscrita en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior desde 1976", y que él sepa, "ninguna institución ni ningún partido político desde entonces ha solicitado su ilegalización". "Ahora estamos todos tirándonos de los pelos, pero nadie lo ha hecho hasta ahora. Tiene todos los derechos que tiene una organización política y legal, como recibir subvenciones o presentarse a unas elecciones", ha dicho.

El titular de Seguridad ha explicado que "ahí empiezan y acaban sus derechos". "A partir de ahí, cualquier ilegalidad que cometa Falange, bien con respecto a la ley de memoria histórica, bien con respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, debe ser castigada y será castigada", ha asegurado.

GRUPOS CERCANOS A LA IA

Respecto a los grupos "antisistema" que se contramanifestaron, ha aludido a varios grupos, distintos, que entre ellos no se llevan bien, pero que hay acciones en las que conviven, en referencia, por una parte a Ernai, juventudes de Sortu, y por otra, a GKS o Jardun, contrarios a la actual estrategia oficial de EH Bildu.

Zupiria ha manifestado que "alguna organización política, a veces, ve la necesidad de darles cobertura". "Desde que se conoció la concentración que se iba a celebrar el 12 de octubre en Vitoria (de Falange), a finales de septiembre, nadie había dicho nada. Hemos empezado a hablar de la concentración cuando no queremos hablar de los incidentes, y hay alguien que está interesado en dar cobertura a esos incidentes para no enfrentarse con esas organizaciones que crearon aquellos incidentes", ha señalado.

El consejero no tiene "ninguna duda" de que el objetivo de estos grupos el 12 de octubre no era la Falange, sino la Ertzaintza. Por ello, ha destacado que "hay organizaciones alegales antisistema y tienen como objetivo poner patas arriba este modelo de convivencia". "Para ello, utilizan los recursos que tienen en sus manos", ha remarcado, para señalar que "la tienen tomada con la Ertzaintza".

"Cada vez que hay un incidente de estos, hay dos organizaciones políticas que ofrecen cierta cobertura y ponen el foco donde no está, y son EH Bildu y Sumar", ha aseverado.

Como ejemplo, ha puesto la acampada no comunicada de jóvenes de GKS en la Plaza de la Virgen Blanca en fiestas de Vitoria-Gasteiz en agosto, y los posteriores incidentes que se produjeron al intentar identificarles la Policía vasca. "Aquella actuación de aquellas personas que quisieron ocupar la plaza no obtuvo el rechazo de EH Bildu y Sumar", ha insistido.

A su juicio, ahora "hay cierta ebullición" de esas organizaciones cercanas a la izquierda abertzale, y ha dicho que le recuerda a los años de los 70 que "había todo un mar de siglas". "Se está produciendo algo parecido. ¿A qué se debe?, no lo sé. Aquello acabó cuando HB pegó un golpe en la mesa y consiguió concentrar todas las siglas en torno suyo. Ahora se está produciendo algo parecido, no sé cómo finalizará", ha afirmado.

LA "CONTRADICCIÓN" DE EH BILDU

En su opinión, EH Bildu "se encuentra en una contradicción" que desconoce "cómo va a superar". "La izquierda abertzale y ETA tienen un origen fundacional y tienen un objetivo fundacional, y era sustituir al PNV. Para eso surgieron en la década de los 60, y ese es el objetivo. En un momento concreto, pensaron que para sustituir al PNV y el liderazgo del nacionalismo democrático de este país había que hacerlo utilizando la violencia", ha mantenido.

Tras medio siglo de violencia, según ha precisado, "llegaron a la conclusión pragmática, que no ética, de que la violencia no les ayudaba, e iniciaron un proceso de blanqueo". "A veces me da la impresión de que quienes nacieron para sustituir al PNV, ahora consideran que la única forma de superar al PNV es parecerse cada vez más al PNV. Y lo están haciendo en muchos ámbitos de la vida", ha considerado.

No obstante, opina que "hay uno en el que les va a costar más", y es "el que tiene que ver con las razones éticas para oponerse al uso de la violencia con fines políticos". "Esto les genera muchas preocupaciones y contradicciones. La más reciente es la del 12 de octubre", ha manifestado.

Bingen Zupiria ha incidido en que, en un sistema democrático, aunque sea "imperfecto", la seguridad "depende básicamente de la convivencia".

"Y la convivencia depende de que seamos capaces de respetar unas normas básicas", ha advertido.

En su opinión, "el uso de la violencia en la calle de forma totalitaria es vulnerar esas normas básicas". "Esto nos pone a todos delante de un espejo, y cada uno sabrá cómo tiene que resolver esta contradicción", ha declarado.

Bingen Zupiria ha recordado, sobre el modelo de la Ertzaintza era de casi no utilización de la violencia, pero "lo que acabó con ese modelo" fue "el riesgo" que los ertzainas tenían "a ser emboscados, a ser atacados, a ser asesinados" por ETA.

"Ojalá tuviéramos todos la capacidad suficiente para recuperar aquel sueño que nunca existió, pero también hay que decir que la Policía tiene algunas funciones desagradables. Una cosa es que tengamos policías patrullando en la calle que dedican el 80% de su tiempo a ayudar a la gente, como es el caso de la Ertzaintza, pero hay situaciones que exigen salir a la calle pertrechados con las protecciones adecuadas y hacer frente a los violentos", ha explicado. A su entender, "eso exige el uso de una violencia razonable y proporcionada".