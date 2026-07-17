Zupiria afirma que la sociedad vasca exige firmeza "con quien no cumple las leyes sea de aquí o de fuera"

El consejero, Bingen Zupiria, en la clausura del curso de verano de la EHU 'Basque Segurtasun Foroa: Seguridad Integral y Comunidad' - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, Bingen Zupiria, ha afirmado que la sociedad vasca busca la integración "plena" de los que vienen a vivir a Euskadi, pero ha destacado que también reclama que "se sea firme con quien no cumple las leyes y las normas, sea de fuera o sea de aquí".

"Eso exige desde el Departamento de Seguridad actuaciones quirúrgicas para identificar correctamente el problema y para dar las respuestas adecuadas y no es, de ninguna manera, nuestra política mezclar inmigración y seguridad", ha destacado.

Zupiria ha clausurado este viernes en San Sebastián el curso de verano de la EHU 'Basque Segurtasun Foroa: Seguridad Integral y Comunidad', organizado por el Gobierno Vasco, en el que han participado durante dos días más de 130 personas. Este encuentro pone fin al proceso participativo iniciado en junio de 2025 para elaborar un diagnóstico compartido sobre la seguridad desde una perspectiva integral en Euskadi.

El consejero ha resaltado que en la actualidad existen "tres grandes transformaciones asociadas a la seguridad" como son "la digitalización, el cambio climático y la estabilidad social", y ha considerado que este "nuevo concepto de seguridad" exige "abordar este reto de una manera integral en el que va a ser necesario incorporar e implicar a responsables de políticas sociales, del sector educativo, del ámbito de la salud, además de las distintas instituciones que detentan competencias en seguridad o emergencias".

Las conclusiones obtenidas en las más de 30 reuniones celebradas en el marco del foro en diferentes municipios vascos servirán de base para la preparación del nuevo Plan General de Seguridad Pública de Euskadi, cuya presentación está prevista para finales de año. Este nuevo documento establecerá las prioridades, objetivos y líneas de actuación que orientarán las políticas públicas de seguridad en Euskadi durante el periodo 2026-2030.

En su intervención, ha resaltado que, pese a que "Euskadi es un país seguro", la preocupación por la seguridad "ha crecido entre nosotros" y ha destacado que los miedos a las agresiones físicas o a los robos que se cometen con violencia "tienen un papel destacado".

"Cuando hablamos de seguridad ya no hablamos sólo de persecución y prevención de delitos. También se habla de nuevas amenazas como el cambio climático, las pandemias, los apagones o la actuación frente a riesgos digitales o ante fake news", ha apuntado.

El consejero ha señalado que, en las tablas delincuenciales, se constata en los últimos años "un aumento de los ciberdelitos" y "el miedo a las estafas digitales o los riesgos que llegan con estas nuevas tecnologías son también percepciones sociales destacadas". Además, ha indicado que los índices de criminalidad en Euskadi, sobre todo en los tipos de delitos de mayor gravedad, "se mantienen por debajo de la media europea o estatal".

"PREVENIR Y COMBATIR"

En esa línea, ha explicado que la ciudadanía sigue manifestando que una de las funciones esenciales del Departamento de Seguridad "es prevenir y combatir la delincuencia, garantizar el orden público y proteger a las personas los bienes, sean estos públicos o privados" a lo que se suma "incrementar la protección frente a amenazas cotidianas, emergencias, eventos extraordinarios extremos y también la prevención o la preparación para hacer frente a amenazas meteorológicas".

"La ciudadanía valora la protección de los derechos humanos, el cumplimiento de la ley y el mantenimiento de la convivencia y confía en la Ertzaintza para garantizarlo", ha destacado, para añadir la importancia de que la Policía vasca "se gane el respeto" para mantener este "prestigio".

Entre los aspectos destacados a llevar a cabo desde el Departamento de Seguridad ha citado "una mejor atención a la seguridad de las mujeres en un contexto de nuevas fórmulas de violencia y de vulnerabilidad, tanto en el espacio público como en el privado o en el digital".

"El acompañamiento a las personas vulnerables que han sufrido una agresión, desde el momento en que se ponen en contacto con la defensa o con una policía local y acceden a una comisaría de nuestros cuerpos, es un elemento fundamental. El sistema de seguridad debe fortalecer la convivencia y la confianza en las instituciones democráticas en una sociedad cada vez más diversa", ha sostenido.

Tras apuntar que existen "tres grandes transformaciones asociadas a la seguridad" como son "la digitalización de nuestras vidas, el cambio climático y la estabilidad social", ha considerado que "el nuevo concepto de seguridad nos exige abordar este reto de una manera integral en el que va a ser necesario incorporar e implicar a responsables de políticas sociales, del sector educativo, del ámbito de la salud, además de las distintas instituciones que detentan competencias en seguridad o emergencias".

"SENTIDO COMUNITARIO"

Por otro lado, Bingen Zupiria ha resaltado que "los valores pueden evolucionar, pero cuestiones como el respeto a las personas, a sus derechos y al patrimonio no pueden ser puestos en cuestión permanentemente". En ese sentido, ha destacado la importancia del "sentido comunitario".

"Cuando se producían actos de barbarie o pequeños delitos siempre había alguien de la comunidad que llamaba la atención o informaba de ellos. Eso es algo que ha desaparecido de nuestra convivencia, en un momento en el que además la crisis de autoridad es algo palpable y cuando el sentido de pertenencia a una comunidad se ve en ocasiones difuminada", ha advertido.

El titular vasco de Seguridad ha recordado que, a lo largo del foro, se han recogido varias áreas de preocupación que tienen que ver con ocho conceptos principales como son las violencias machistas, las adicciones y al consumo de drogas, las amenazas climáticas, la seguridad ciudadana, la ciberdelincuencia, la autoprotección y la crisis de valores o de autoridad.

"Este es el escenario del que partimos para elaborar un plan de seguridad y tenemos que responder a estas cuestiones", ha afirmado, al tiempo que ha abogado por la elaboración de "un pacto social y político, por un sistema de valores participado y compartido mediante campañas de concienciación y divulgación".

Asimismo, entre otras acciones, ha reiterado la importancia de contar con "una Euskal Policía Integral, que garantice una mayor presencia policial en calles y centros concurridos, sobre todo, preferiblemente de forma peatonal, en la que colaboren Ertzaintza y policías locales". También, en este ámbito, ha opinado que "sería importante el desarrollo de un grado en formación profesional vinculado a la seguridad".