Zupiria precisa que las dos denuncias ante la Ertzaintza de estudiantes de Durana "no reflejan acoso ni agresión sexual"

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a su llegada al debate de los Presupuestos de 2026, en el Parlamento vasco, a 23 de diciembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha aclarado que en las dos denuncias presentadas ante la Ertzaintza por el supuesto suministro de sustancias estupefacientes a estudiantes en el transcurso del viaje de estudios de un centro escolar de Durana (Álava) "no se refleja que haya existido acoso ni agresión sexual".

Zupiria, que ha acudido a Durango a presentar un nuevo convenio de colaboración entre la Ertzaintza y la Policía Local de la localidad vizcaína, ha confirmado la presentación de sendas denuncias "que hablan de que a unas personas jóvenes de 14-15 años se les ha obligado a consumir alcohol y drogas y una de las dos denuncias también habla de amenazas".

En ese sentido, ha considerado "importante aclarar" que "en la información que a nosotros nos llega no se refleja que haya existido acoso sexual ni agresión sexual".

Estas dos denuncias presentadas en la comisaría de la Ertzainza en Vitoria se suman a otras ocho interpuestas ante la Guardia Civil en Barcelona, donde atracó el crucero en el que viajaban las denunciantes, todas ellas jóvenes de entre 15 y 16 años.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, se investiga la posibilidad de que se hubiera suministrado a las menores alguna sustancia para proceder a tocamientos, aunque todavía no se ha constatado ese extremo.

Los hechos se habrían producido durante un crucero por el Mediteráneo en el que participaron alumnos de la Ikastola Ikasbidea de Durana. Alguno de los estudiantes comunicaron a sus familias las sospechas de que una pareja joven con la que habían mantenido contacto, podía haber echado sustancias en las bebidas de varias compañeras.

La Guardia Civil de Barcelona, en funciones de Policía Judicial, se ha hecho cargo de la investigación por "supuestos abusos sexuales", según han informado, y será un juzgado de la ciudad condal el que conocerá del asunto.