Zupiria responde a Ernai que "se criminaliza quien comete una acción violenta"

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, atiende a los medios de comunicación. - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha advertido a Ernai, que "acusa al resto del mundo de criminalizar a la juventud vasca", de que "se criminaliza quien comete una acción violenta o quien rompe una norma que está en vigor". Asimismo, ha subrayado que "a todos nos corresponde llamar a las cosas por su nombre", también a EH Bildu.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, el consejero se ha pronunciado de este modo después de que este pasado martes Ernai denunciara "criminalización" en un acto para aclarar que las "acciones" realizadas la semana pasada --entre ellas la retirada de la bandera española y de la UE de la Casa de Juntas de Gernika, el derribo del toro de Osborne de Rivabellosa o el ataque a la sede del PP de Bilbao-- tenían como objetivo "denunciar la negación de Euskal Herria y situar la reivindicación de la independencia en el debate público".

Zupiria ha señalado que, en relación con los incidentes o ataques que se han registrado últimamente, le preocupa "la confusión entre los medios y los objetivos", algo que "no es algo nuevo en este país" y "estuvo en el origen de ETA".

Aunque ha precisado que no pretende "comparar" o "decir que estemos en el origen de ETA", ha subrayado que "las causas que se defienden democráticamente, la mayor parte de ellas son lícitas, hasta que empezamos a defenderlas utilizando métodos que cuestionan la convivencia y cuestionan las normas que hemos adoptado para convivir entre nosotros".

Así, ha afirmado que lo que le "preocupa de estos últimos acontecimientos, desde el punto de vista de la seguridad y por lo tanto de la convivencia, es que haya grupos políticos o haya personas que consideren que ante algunas ideologías o ante algunos posicionamientos políticos -en este caso los posicionamientos de extrema derecha-, cabe incluso el uso de la violencia".

Zupiria ha recordado los incidentes que se registraron el 12 de octubre en Vitoria, donde se convocó un acto de Falange y una protesta en su contra, en los que "hubo personas que justificaron su actuación incívica y violenta porque quienes estaban enfrente eran fascistas, falangistas, etcétera, etcétera".

"Ahí está el punto crítico de lo que estamos viviendo. A mí que haya jóvenes que se consideran independentistas y quieren hacer valer su ideología y presentárnosla y mostrárnosla me parece bien. Cuando empezamos a cometer acciones que ponen en cuestión las normas que nos hemos dado y el respeto a los demás es cuando entramos en un terreno peligroso", ha insistido.

El consejero jeltzale, que ha precisado que no "acusa ni a Sortu ni a Bildu ni de utilizar ni de fomentar la violencia", ha remarcado que, si no se comparten "algunas cosas", se debe ser "extremadamente exigentes y críticos cada vez que se produce una utilización de la violencia, aunque ésta sea mínima, o se cometen acciones que atentan contra la convivencia".

POR SU NOMBRE

También ha advertido, después de que Ernai "acusara al resto del mundo de criminalizar a la juventud vasca" en su comparecencia de este martes, de que "se criminaliza quien comete una acción violenta o quien rompe una norma que está en vigor".

Según ha indicado, "es tanto como decir que estamos criminalizando a aquellos jóvenes que el 12 de octubre montaron el lío que montaron en Vitoria. No, se criminalizan ellos. Quienes agredieron y quienes montaron el lío en Vitoria fueron ellos, no la Ertzaintza. Pero hay una distorsión de la realidad, una intención de hacer ver las cosas de forma diferente a como han sucedido".

"Esto de la criminalización que están reprochándonos a los demás, también es parte de esta perversión del lenguaje y de esta voluntad por deformar la realidad", ha señalado Zupiria, que ha insistido en que "a todos nos corresponde llamar a las cosas por su nombre, por supuesto también a una organización como EH Bildu que pretende gobernar este país".