Unas 20 personas con discapacidad se han formado en diferentes servicios de la Diputación de Cáceres desde 2018

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales visita el complejo cultural Santa María de Plasencia para conocer el trabajo que desarrolla el programa 'Inclusión para el empleo' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 16 (EUROPA PRESS)

Unas 20 personas con diferentes capacidades y usuarias de entidades sociales se han formando laboralmente y han adquirido experiencia profesional en diferentes servicios de la Diputación de Cáceres, dentro del programa 'Inclusión para el empleo', que la institución desarrolla junto a varias organizaciones de la provincia desde 2018.

Un ejemplo es María, usuaria de Placeat, y que desde mayo y hasta el próximo mes de octubre forma parte del equipo que trabaja en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia y que desarrolla su labor para tener al día y en orden este espacio que visitan cada jornada numerosas personas.

Entre ellas, el alumnado y profesorado del Conservatorio de Música García Matos, de la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán, de la Escuela de Danza, visitantes que se acercan al Museo Etnográfico y Textil o a las diferentes exposiciones y actividades que se llevan a cabo en el Complejo.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales ha visitado el complejo cultural placentino para conocer el trabajo, la experiencia y el aprendizaje de María, y para poner de manifiesto que la inclusión laboral de personas con discapacidad "es uno de los compromisos de la institución provincial".

"Porque tener una oportunidad laboral significa ganar autonomía, experiencia y confianza. En la Diputación de Cáceres sabemos que la inclusión no debe ser una excepción, sino una realidad cotidiana en todos los ámbitos de la vida y el programa Inclusión para el empleo es buena muestra de ello, un programa que construye inclusión con oportunidades", ha señalado Morales.

Así, la Diputación de Cáceres colabora con entidades como Aspace Cáceres, la Asociación Síndrome de Down Cáceres y Placeat Plasencia para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

A ello se suma la cooperación con entidades educativas que facilitan la realización de prácticas en entornos reales de trabajo. Gracias a estas iniciativas, durante los últimos meses varios participantes han desarrollado estancias formativas en distintos servicios de la Diputación.

Dentro de este mismo objetivo, la Diputación de Cáceres desarrolla también el Plan Integra Plus, dirigido a ayuntamientos y entidades locales menores de 20.000 habitantes para fomentar la contratación de personas con discapacidad. Con esta iniciativa, la institución provincial extiende su compromiso con el empleo inclusivo al conjunto del territorio provincial y refuerza la igualdad de oportunidades en el acceso laboral.