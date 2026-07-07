Los 28º Conciertos de Pedrilla de Cáceres ofrecerán los viernes del verano actuaciones de fado, jazz o flamenco

Presentación de Los Conciertos de Pedrilla - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 28º Conciertos de Pedrilla en Cáceres ofrecerán los viernes desde el próximo 17 de julio y hasta el 21 de agosto una serie de actuaciones musicales de diferentes géneros como ska, fado, reggae, jazz o flamenco, y que contarán con Dulce Pontes, María Toledo o la Trocamba Matanusca.

Los jardines del Museo Pedrilla serán escenario de estos conciertos en el marco de este programa que organiza la Diputación de Badajoz y que ha presentado este miércoles la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, junto a algunos de los artistas participantes.

Un ciclo de conciertos que reúne una programación "de primer nivel", y al que la Diputación de Cáceres ha destinado un presupuesto de 125.000 euros, ha explicado Esther Gutiérrez, quien ha invitado a la ciudadanía "a disfrutar de estas noches de verano en un espacio abierto en el que se crea ese vínculo único entre la cultura, el patrimonio y y la música".

En su intervención, la vicepresidenta ha recordado igualmente que este ciclo incorpora de nuevo "ese componente solidario y el compromiso de participación y apoyo a entidades que ayudan a otras personas".

Como novedad, en las sesiones de este año se instalará una barra para que el público asistente pueda adquirir bebidas durante los conciertos, y otra de las innovaciones de la programación viene de la mano del proyecto 'Extremejazz', dirigido por Enrique Tejado e impulsado por la Diputación de Cáceres.

La propuesta reúne a cuatro mujeres artistas extremeñas de géneros muy distintos, como Mar Morán, Chloé Bird, Miriam Cantero y Aurora Samino, con el apoyo instrumental de la Jazzeres Big Band.

Los componentes de este proyecto han estado presentes en la presentación de 'Los Conciertos de Pedrilla', junto con representantes locales de los artistas María Toledo, Marisa Carballo y de La Trocamba Matanusca, Agustín Nieto 'Yiyo'.

PROGRAMACIÓN, FECHAS Y ENTRADAS

Así, los conciertos del mes de julio comenzarán a las 22,30 horas y durante el mes de agosto a las 22,00 horas, y arrancarán el 17 de julio con el fado de Dulce Pontes; continuarán el 24 de julio con ExtremeJazz, swing y jazz, y el día 31 con María Toledo, que ofrecerá un espetáculo de flamenco al piano.

Ya en agosto, el día 7 será el turno de Zenet; el día 14 actuará La Trocamba Matanusca, y el día 21 de agosto concluirá el ciclo con el Septeto Naborí, de son cubano.

Las entradas se pondrán a la venta por un precio de 5 euros (más 0,28 céntimos de gastos de gestión) a través de entradium.com, mientras que las que no se hayan vendido a través de la plataforma, se pondrán a la venta en la taquilla del Museo Pedrilla el mismo día del concierto, desde dos horas antes del inicio.

El aforo total para cada concierto será de 1.200 personas, de los que se habilitarán 500 asientos sin numeración y que se ocuparán por orden de llegada al lugar del concierto que abrirá sus puertas a las 21,30 horas.

Cabe recordar que el total de la recaudación irá destinada a asociaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro, señala la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Cabe recordar que el año pasado se consiguió recaudar 25.660 euros (excluidos gastos de gestión) que fueron destinados a Down Plasencia, Asociación Parkinson Extremadura, Feafes Salud Mental Plasencia, Asociación Enfermos de Esclerosis Múltiple de Cáceres y Fundación Oncológica Intantil Extremeña 'Ícaro'.