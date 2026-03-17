Una actividad teatral para advertir sobre la adicción infantil a las pantallas llega a diez municipios de Cáceres

La actriz y productora, Nuqui Fernández; la diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín, y el director de teatro, Pedro Luis López Bellot, presentan 'Playtopía' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de teatro social 'Playtopía' llegará a 10 municipios cacereños para sensibilizar sobre la adicción infantil a las pantallas y reivindicar el juego al aire libre. Se trata de una iniciativa educativa financiada por la Diputación de Cáceres que contempla talleres de acompañamiento familiar y docente para aprender a gestionar la adicción digital y fomentar la educación emocional de niños y niñas.

La diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín, acompañada del creador y director de teatro, Pedro Luis López Bellot, de la Compañía El Teatro de las Bestias, y la actriz y productora, Nuqui Fernández, de Cíclica Teatro, han presentado este martes este proyecto que combina teatro, música, humor y audiovisuales para abordar la dependencia tecnológica en la infancia y la necesidad de recuperar el juego como espacio de crecimiento y libertad.

El objetivo es fomentar en los más pequeños la imaginación y la creatividad en su tiempo de ocio a través de esta iniciativa que promueve una cultura de calidad. 'Playtopía' llegará a 10 localidades de la provincia de Cáceres, pertenecientes a tres Mancomunidades distintas como son Riberos del Tajo, Valle del Alagón y Rivera de Fresnedosa.

"Playtopía tiene un valor muy importante desde el punto de vista territorial ya que apuesta por llevar propuestas culturales de calidad a municipios rurales de diferentes tamaños", ha dicho la diputada.

Martín ha destacado que, además, se aborda una temática que preocupa a muchas familias del entorno rural donde generalmente es más complejo que lleguen recursos y herramientas para hacerle frente. "Por eso, la Diputación de Cáceres ha querido apostar por este proyecto piloto que también va a contribuir a extraer datos sobre la situación real de la adicción infanto-juvenil a las pantallas", ha indicado la diputada.

Y es que tal y como ha explicado Pedro Luis López, dentro del proyecto se contempla la entrega y evaluación de cuestionarios --diferenciados para público infantil y adulto, y elaborados por el equipo pedagógico de Playtopía-- , con el fin de realizar un estudio estadístico sobre el uso de pantallas, hábitos de juego y percepción familiar. Los resultados se recogerán en un informe final de impacto.

'Playtopía o el derecho a jugar' se estrenará el próximo 27 de marzo, a las 20,00 horas en la Casa de Cultura de Torrejoncillo, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro. El espectáculo cuenta con la técnica audiovisual de Nuria Prieto; la música y banda sonora de Paco Barjola; María López como responsable de vestuario y el trabajo de la ilustradora Marta Barroso, encargada del diseño del cartel.

PROGRAMACIÓN

El calendario de itinerancia del proyecto 'Playtopía' comenzará el 8 de abril en Cañaveral con una representación teatral y coloquio a las 12,30 horas. Las siguientes sesiones serán en Aceituna (9 de abril), El Batán (10 de abril), Malpartida de Plasencia (16 de abril), Montehermoso (17 de abril), Acehúche (22 de abril), Ceclavín (23 de abril), Mirabel (24 de abril), Valdencín (29 de abril) y Galisteo (30 de abril).

Previo a la función, los CEIP y AMPAS de cada localidad habrán recibido un cuaderno pedagógico con actividades para trabajar con el alumnado, guías para docentes y familias, y materiales de reflexión sobre el uso de pantallas y la importancia del juego como aprendizaje.

Junto a la actuación teatral, por la tarde se llevarán a cabo talleres de acompañamiento familiar bajo el título 'Raíces de Dependencia', de la mano de la Asociación Raíces Maestras.

Se trata de una actividad pensada para toda la comunidad educativa de aproximadamente hora y media de duración con la que se busca ofrecer herramientas para gestionar la adicción digital infantil y fomentar la educación emocional en el hogar y la escuela.