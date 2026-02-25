El Archivo de la Diputación de Cáceres saca a la luz documentos sobre la huella de Roma en la provincia, que se pueden ver en Pintores 10 - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Archivo de la Diputación de Cáceres ha organizado una nueva muestra del programa 'Hablan nuestros documentos', con la saca a la luz documentos que muestran la huella que dejaron en la provincia cacereña los años del imperio romano en forma de arquitectura, infraestructura y arte.

Bajo el título 'Roma en Cáceres' se abre este jueves, 26 de febrero, la 33 edición de este programa que, en esta ocasión, está dedicado a los vestigios de Roma en la provincia de Cáceres. Esta muestra se podrá ver hasta mediados de abril, de lunes a viernes, en horario de 10,00 a 20,00 horas.

"Se trata de un recorrido por la huella material y documental que el mundo romano dejó en nuestro territorio y que aún hoy sigue configurando nuestro paisaje y nuestra identidad histórica", ha explicado la responsable del archivo, Montaña Paredes.

Así, se propone un diálogo entre los documentos y los testimonios arqueológicos que, desde hace más de dos mil años, perviven en forma de calzadas, puentes, inscripciones, murallas y núcleos urbanos. La exposición invita a reflexionar sobre "qué nos trajeron los romanos: infraestructuras, organización administrativa, arquitectura civil, arte y escritura, pero también una nueva concepción del territorio cuya impronta sigue siendo visible".

Uno de los ejes centrales fue la Vía de la Plata -documentada con ese nombre desde el siglo XVI y conocida en época andalusí como 'Al-Balat'-, la gran calzada que unía Emerita Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga).

El recorrido por la actual provincia de Cáceres incluye mansiones como Ad Sorores, Castra Caecilia, Turmulus, Rusticiana o Caecilio Vico, jalonadas por miliarios que marcaban las distancias. De especial relevancia es el yacimiento de Cáparra, cuyo célebre tetrapylum -arco cuadrifronte único en España- se alza aún sobre el trazado original de la calzada.

ENCLAVES SIGNIFICATIVOS

La muestra presta asimismo atención a otros enclaves significativos, como Augustobriga, (Talavera la Vieja) cuyos restos quedaron parcialmente sumergidos tras la construcción del embalse de Valdecañas en 1963, pero que ya en el siglo XVI despertaban el interés de humanistas y eruditos. La temprana ordenanza municipal de 1578 que prohibía la destrucción de edificios antiguos constituye uno de los primeros testimonios normativos de protección patrimonial en España.

Especial protagonismo ocupa el puente romano de Alcántara, una de las obras maestras de la ingeniería romana, concluido en el año 106 d. C. bajo el emperador Trajano. Con sus 57 metros de altura y 194 de longitud, el puente -que durante siglos mantuvo su función viaria- simboliza la perdurabilidad de la obra romana y la excelencia técnica de sus constructores, entre ellos Cayo Julio Lácer, quien dejó constancia epigráfica de su autoría.

La exposición se enriquece con ediciones antiguas y estudios fundamentales para el conocimiento del pasado romano provincial. Entre las piezas expuestas figuran grabados del 'Voyage pittoresque et historique de l'Espagne', de Alexandre de Laborde o el 'Viaje de España' de Antonio Ponz.

También se pueden apreciar las 'Noticias históricas de Cáceres', de Simón Benito Boxoyo; el 'Sumario de las antigüedades romanas que hay en España', de Juan Agustín Ceán Bermúdez, así como trabajos arqueológicos contemporáneos que han contribuido decisivamente al estudio de yacimientos como Cáceres el Viejo.

Con esta nueva edición de 'Hablan Nuestros Documentos', "la diputación provincial reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio documental y arqueológico, acercando al público tanto las fuentes históricas como los restos materiales que permiten reconstruir la presencia romana en la provincia. La actividad propone contemplarlas, estudiarlas y, sobre todo, preservarlas como parte esencial de nuestra memoria colectiva", ha concluido Paredes.