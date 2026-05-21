La argentina Mayki Gorosito, exdirectora del Museo de Memoria ESMA de Buenos Aires, gana el III Premio Conchita Viera

Foto de familia de la entrega del III Premio Conchita Viera que ha recaído en la argentina Mayki Gorosito - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 21 May. (EUROPA PRESS) -

La argentina Mayki Gorosito, exdirectora del Museo de Memoria ESMA de Buenos Aires, ha resultado ganadora de la tercera edición del Premio Conchita Viera que otorga la Diputación de Cáceres a personas que trabajan por la memoria histórica y democrática.

Gorosito impulsó la declaración del que fuera un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura de Videla como Patrimonio Mundial de la Unesco, para convertirlo en un espacio de reflexión, un referente para el conocimiento de la historia reciente, para fortalecer una ciudadanía comprometida con los derechos humanos y para propiciar un diálogo intergeneracional en el presente y hacia el futuro.

Por todo ello Mayki Gorosito ha recogido este jueves el III Premio Conchita Viera, otorgado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, en un acto, celebrado en el auditorio del complejo cultural San Francisco de Cáceres, y conducido por la periodista Nieves Concostrina.

La presidenta del jurado, la investigadora del CSIC, Laura Muñoz, ha dado a conocer el nombre de la premiada indicando que "con este galardón queremos reconocer una trayectoria comprometida con los derechos humanos, la justicia y la memoria, que trasciende fronteras y que conecta luchas aparentemente distintas pero profundamente vinculadas".

A ello, Gorosito respondía con profunda emoción y agradecimiento "a todas las personas e instituciones por su convicción transformada en acción, que piensan, hacen, definen políticas y luchan por contar cada día con más memoria, más verdad y más justicia". Gorosito sí ha querido advertir de que "nunca es suficiente todo lo que hagamos desde el lugar que nos toque, así que gracias por permitirme abrazar también vuestra lucha inclaudicable, por la memoria aquí en España".

La que no ha podido estar presente es la mujer que da nombre al premio Conchita Viera, hija de Amado Viera, alcalde de Valencia de Alcántara, asesinado en 1936 por el franquismo y recuperado su cuerpo en 2024 de la Mina Terría. A través de un vídeo que se ha proyectado, Conchita Viera ha lamentado no poder estar, recordando ya su edad, 93 años, y agradeciendo el compromiso de la diputación, que le llevó a poder encontrar el cuerpo de su padre.

Conchita Viera ha insistido en que a ella ahora la deben suceder otras personas que sigan dando pasos en la verdad, la justicia y la reparación.

El presidente de la Diputación de Cáceres, en su intervención, ha manifestado que "ojalá este país tuviera muchas conchitas vieras, ojalá hubiera esa constancia, esa resiliencia, esa paz, ese intento de conocer la verdad sin ningún tipo de rencor ni ánimo de venganza para saber qué fue, por qué".

"No tuvo un padre durante su infancia -recordó el presidente-, y yo la conocí cuando ella tenía setenta años y me dijo: Miguel Ángel, no me puedo morir sin saber dónde está mi padre; ahora tiene noventa y tres, y me dice: ahora ya sí me puedo morir tranquila".

Con este ejemplo, ha añadido el presidente, "tenemos que saber que hay valores que trascienden a los partidos políticos, que trascienden a las personas, por eso es tan importante fortalecer las instituciones, que son quienes garantizan la vida democrática".

En este sentido, ha reiterado el compromiso de la institución que preside para continuar en el trabajo iniciado, "para hacer pedagogía, para enseñar a los jóvenes, para intentar que los jóvenes aprendan que la política con mayúsculas son actos como este, que la política en mayúscula es seguir invirtiendo en memoria, en cultura, que la política con mayúscula es seguir sabiendo lo que nos pasó, es saber que vivimos en una democracia y que la democracia hay que fortalecerla permanentemente".

Entre el público, además de diputados y diputadas del equipo del Gobierno provincial, así como otros representantes públicos y ciudadanía llegada de toda Extremadura, se ha contado con una representación portuguesa con la asistencia del secretario de Estado de Turismo, Comercio y Servicios del Gobierno de Portugal, Pedro Machado, a quien agradeció el presidente su presencia, y la importancia de seguir manteniendo la relación que mantienen dos países que lucharon por una democracia.

Por su parte, la presidenta del jurado ha alertado sobre el hecho de que los valores democráticos, "que durante décadas creíamos que estaban consolidados, vuelven a ser cuestionados en distintos lugares del mundo" con "discursos que relativizan la memoria, que banalizan el sufrimiento o que promueven el olvido, empiezan a ocupar espacios de poder y de influencia".

"Esto no lo podemos ignorar ni en el contexto internacional donde asistimos con preocupación a procesos de políticas de memoria, de verdad y de derechos humanos ni en nuestro entorno más cercano donde los cambios políticos se interpelan actualmente el futuro de las políticas públicas de memoria", ha concluido.

La música ha llegado de la mano de Juan Valderrama, y la gala ha contado también con las actuaciones del Conservatorio Elemental El Brocense y de la Banda Sinfónica Provincial, interpretando piezas como El tango de las madre locas o Fiesta lorquiana.

SOBRE MAYKI GOROSITO

Mayki Gorosito ha sido hasta mayo de 2025 directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA de Buenos Aires y lideró el proceso de incorporación del museo a la lista del Patrimonio Cultural del Mercosur.

Profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y experta en cooperación internacional e integración regional latinoamericana. Ha sido docente universitaria e investigadora y directora general de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Municipio de Morón (Argentina), asesora externa en cooperación internacional e integración regional de la Intendencia Departamental de Canelones (Uruguay) y responsable de la formulación y ejecución de múltiples proyectos de cooperación internacional.

Ha coordinado la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades, ha participado en la instalación del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR y ha capacitado en temas de internacionalización de ciudades y cooperación descentralizada a cuadros gubernamentales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

También ha sido miembro del equipo de conducción que puso en funcionamiento la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur. Es fundadora y ex presidenta de la Asociación Civil Incidir (Iniciativas para la Cooperación Internacional, el Desarrollo y la Integración Regional).

EL JURADO

El jurado ha estado compuesto por ocho personas, todas ellas profesionales en Memoria Histórica y Democrática. La presidenta ha sido Laura Muñoz, investigadora del Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Arqueóloga y antropóloga forense especialista en procesos represivos llevados a cabo en regímenes totalitarios y fascistas del siglo XX en Europa.

Como vocales han actuado Lorena Chano, doctora en Derecho Constitucional con mención internacional y premio extraordinario de Doctorado; Juan García Pérez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, y Zoraida Hinojosa, directora general de Atención a las Víctimas, Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

También han formado parte Arritxu Marañón, viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco; Teresa María Ortega, catedrática de Historia Contemporánea y decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, y Fernando Ayala, jefe de Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres.