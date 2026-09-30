Arranca el IV Máster de Formación en Gestión y Administración Local de la UEx y la Diputación de Cáceres

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CÁCERES, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IV Máster de Formación en Gestión y Administración Local de la Universidad de Extremadura (UEx) y la Diputación de Cáceres arrancará su período lectivo a partir del lunes, 5 de octubre, con 25 estudiantes.

Este máster, que se imparte en el Centro de Estudios Internacionales 'Presidenta Charo Cordero', es un título propio impartido por la Universidad de Extremadura en colaboración con la Fundación Universidad-Sociedad, de 60 créditos ECTS, que busca formar a personas con título universitario en las competencias propias para el ejercicio posterior de labores profesionales en entidades locales.

Entre las temáticas que se abordan se encuentran las Bases de Régimen Local, el Funcionamiento de las Entidades Locales, el Urbanismo o la Gestión Presupuestaria.

Desde su primera edición en 2023, por este máster ya han pasado alrededor de 85 estudiantes que han adquirido los conocimientos para su dedicación profesional al municipalismo o que han mejorado capacidades para promocionar en el empleo público del ámbito municipal.

El máster está financiado por la Diputación Provincial de Cáceres, con una inversión para el nuevo curso de 165.000 euros, ha destacado la institución provincial en nota de prensa.

Cabe destacar que este miércoles, un total de 24 veinticuatro alumnos de la tercera edición del máster han recibido el diploma que certifica la conclusión satisfactoria de la formación teórica y práctica que ofrece este curso.

Una formación académica "de alto nivel" que busca preparar a personas para, especialmente, dar solución a la problemática que plantea la escasez de funcionariado especializado en Secretaría-Intervención en los ayuntamientos pequeños de la provincia.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la vicepresidenta segunda, Isabel Ruiz Correyero, han estado presentes en este acto junto al director del máster, el catedrático de Derecho Administrativo Vicente Álvarez, la directora general de Administración Local de la Junta de Extremadura, Ana María Cancho, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, Manuel de Peralta.

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