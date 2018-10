La artista Beatriz Castela muestra su obra experimental en la sala Pintores 10 de Cáceres

Publicado 26/09/2018 12:46:54 CET

La artista Beatriz Castela inaugura este jueves en la sala Pintores 10 de Cáceres la exposición 'Glitch', en la que la cacereña analiza el impacto de la imagen digital en la sociedad en una muestra que permanecerá abierta en este espacio de la Diputación Provincial hasta el próximo 23 de octubre.

Beatriz Castela presenta un proyecto expositivo de carácter experimental que comprende instalación, escultura, dibujo, procedimientos mixtos, arte digital, y videoarte de tal manera que entre tórculos, grafitos, pantallas y "arduinos" se construye esta colección formalizada intencionadamente a caballo entre lo físico y lo virtual.

Se trata de una investigación desarrollada en el ámbito de las artes visuales que profundiza en los valores conscientes e inconscientes de la imagen digital y su impacto en la sociedad contemporánea a través de su iconología e iconografía, capaz de generar múltiples realidades transversales entre el on y el off line a causa de su circulación masiva a través de la red. Esta exposición está comisariada por Julio C. Vázquez Ortiz.

SOBRE LA ARTISTA

Beatriz Castela nació en Cáceres en 1985 y es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, licenciada y doctora en Bellas Artes por la misma universidad con la tesis titulada 'El color como elemento autónomo en el arte contemporáneo' (2013).

Completa su formación e investigación artística en centros como el Instituto Universitario de Investigación en Arte y Tecnología de la Animación ATA, Salamanca; Fundación CIEC, Betanzos; o Tate Britain de Londres.

Además, ha realizado residencias artísticas en la Facultad de Arte y Diseño LJMU, Liverpool (2013); Residencia Artística Art BnB, Madrid (2016); LaboratoryB, en Es Baluard, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma (2016-17) o Museo de Guarda, Portugal (2017), entre otros.

Su obra ha podido verse en espacios como el Museo Vostell Malpartida, Cáceres o en la Hospedería Fonseca (Salamanca) además de en espacios internacionales como la Galería Art Cage Condesa, México; Galería Neebex, Colombia; Centro de Cultura Contemporánea de Castelo Branco en Portugal; Centro Hispanoamericano de Cultura de La Habana o Patrick Studios en Leeds, Reino Unido.

Destacan obras como 'Ephemera'. Galería Espacio Olvera (2017); 'El espacio ajeno'. Beatriz Castela & Jorge Gil. La Quinta del Sordo (2016); 'Visiones Fragmentadas', Galería Roomart (2015); 'Espectroscopia'. Espacio Joven de Salamanca (2011) y 'Luz, materia y percepción'. Espacio Permanente de Arte Experimental, EAE, Salamanca (2007).

Su trabajo está centrado, tal y como indica la propia artista, en la fenomenología de la creación y en el análisis de la percepción, cuestionando la comprensión de la realidad y examinando las relaciones que se producen entre obra y espectador.

Así, pretende conectar el pasado con el presente, "explorando lo intangible, lo virtual y lo efímero, propios de nuestro tiempo, a través del uso de instalaciones, obra gráfica y nuevos medios", informa la diputación cacereña en nota de prensa.