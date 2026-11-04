La artista belga Charlotte Lechalier presenta este viernes en el Museo Pérez Enciso de Plasencia su último poemario

La artista belga Charlotte Lechalier presenta este viernes en el Museo Pérez Enciso de Plasencia su último poemario
La artista belga Charlotte Lechalier presenta este viernes en el Museo Pérez Enciso de Plasencia su último poemario - DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 15:47
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PLASENCIA (CÁCERES), 4 (EUROPA PRESS)

La escritora y artista belga, afincada en Extremadura, Charlotte Lechalier, presenta este viernes, 6 de noviembre, en el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso de Plasencia, su último poemario titulado 'Apenas gritar'.

La cita en este museo dependiente de la Diputación de Cáceres será a las 19,00 horas, y la presentación estará acompañada por las composiciones originales de la formación La Cour des Miracles, con Santiago Avendaño a la guitarra y al violín, y Ana Eusse, a la voz.

Así, Lecharlier y esta formación exploran juntos las posibilidades del encuentro entre palabra y sonido, creando una propuesta íntima y sensorial en la que ambas expresiones dialogan, se enriquecen y se transforman mutuamente.

El nombre del grupo evoca la mítica Cour des Miracles parisina, un lugar mágico y marginal donde, al caer la noche, se reunían artistas, mendigos y otros habitantes de los márgenes de la sociedad. Este imaginario, entre lo cotidiano y lo extraordinario, lo visible y lo oculto, conecta con el espíritu de la formación.

El nombre alude también a la vinculación de la poeta y el guitarrista con el mundo francófono, un territorio cultural y lingüístico que forma parte de sus raíces.

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