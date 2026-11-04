La artista belga Charlotte Lechalier presenta este viernes en el Museo Pérez Enciso de Plasencia su último poemario - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 4 (EUROPA PRESS)

La escritora y artista belga, afincada en Extremadura, Charlotte Lechalier, presenta este viernes, 6 de noviembre, en el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso de Plasencia, su último poemario titulado 'Apenas gritar'.

La cita en este museo dependiente de la Diputación de Cáceres será a las 19,00 horas, y la presentación estará acompañada por las composiciones originales de la formación La Cour des Miracles, con Santiago Avendaño a la guitarra y al violín, y Ana Eusse, a la voz.

Así, Lecharlier y esta formación exploran juntos las posibilidades del encuentro entre palabra y sonido, creando una propuesta íntima y sensorial en la que ambas expresiones dialogan, se enriquecen y se transforman mutuamente.

El nombre del grupo evoca la mítica Cour des Miracles parisina, un lugar mágico y marginal donde, al caer la noche, se reunían artistas, mendigos y otros habitantes de los márgenes de la sociedad. Este imaginario, entre lo cotidiano y lo extraordinario, lo visible y lo oculto, conecta con el espíritu de la formación.

El nombre alude también a la vinculación de la poeta y el guitarrista con el mundo francófono, un territorio cultural y lingüístico que forma parte de sus raíces.