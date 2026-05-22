La artista Emiliana Pérez expone sus 'Canales emocionales' en el Museo Etnográfico-Textil Pérez Enciso de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 22 (EUROPA PRESS)

El Museo Etnográfico-Textil Pérez Enciso en Plasencia, dependiente de la Diputación de Cáceres, acoge la exposición 'Canales emocionales' de la artista Emiliana Pérez López, que invita a explorar las emociones del ser humano a través de la expresión textil, ofreciendo una perspectiva única sobre el arte y la cultura.

La "filosofía de red", con tantos sentidos, es la base de esta exposición y aparece representada entendiendo el bordado como una red de equilibrio entre el vacío y lo sólido, y que la artista lo manifiesta en objetos como casas, corazones o brazos y manos, que titula "redes orgánicas" como la coexistencia entre lo individual y lo colectivo, el equilibrio entre la razón y la emoción.

La utilización de materiales que, a priori, no corresponden a las piezas que se muestran es lo que le da un sentido original y personal a la obra. Una inspiración onírica y orgánica en el que el concepto, como ocurre en el surrealismo, es representado para poder hacer visible lo invisible.

'Canales emocionales' podrá visitarse hasta el próximo mes de octubre en el horario habitual del museo, de miércoles a viernes de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas; los sábados de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas, y domingos y festivos, 10,00 a 14,00 horas. Cabe recordar que entre el 1 de julio y el 31 de agosto, el espacio solo estará abierto en horario de mañana y los domingos y festivos permanecerá cerrado.

SOBRE LA ARTISTA

La artista Emiliana Pérez López (Hervas, 1965) es diplomada en escultura por la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán de Plasencia con formación también en pintura y grabado. Miembro de la asociación Artistas Visuales y Asociados de Extremadura (Avaex).

Su obra ha sido seleccionada en varios Premios de Artes Plástica a nivel nacional. Forma parte de la exposición virtual de La Galerie Philosophique (Suiza). Entre sus últimos proyectos se encuentra la participación en el proyecto colectivo 'Habitar los afectos', enmarcado en el III Festival de Arte y Feminismo ciudad de Béjar y la exposición 'El Peso del presente', junto a Fulvio Gonella, expuesta recientemente en el Archivo Histórico Provincial de Ávila.