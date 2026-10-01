La asociación Extremadura Entiende traslada a la Diputación de Cáceres sus líneas de trabajo

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido a la nueva presidenta de Extremadura Entiende, Sara Ramos Castellano - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido a la nueva presidenta de Extremadura Entiende, Sara Ramos Castellano, en un encuentro institucional que ha servido para conocerse y compartir las líneas de trabajo que la asociación afronta en esta nueva etapa.

Durante la reunión han abordado de manera especial la realidad de las personas LGTBI en el medio rural, las necesidades que existen en los pueblos y la importancia de seguir generando espacios de diálogo, apoyo y colaboración.

Morales ha trasladado a Sara Ramos el compromiso de la Diputación de Cáceres con la igualdad, la diversidad y los derechos de las personas LGTBI, así como su voluntad de seguir trabajando de la mano de las asociaciones para que ese compromiso llegue también a todos los municipios de la provincia, informa la diputación cacereña.