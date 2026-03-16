Las asociaciones culturales ya pueden solicitar las ayudas de la Diputación de Cáceres para la celebración de eventos

Imagen de la celebración del Ya Tornan, de Tornavacas - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha publicado en Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases de la convocatoria de eventos culturales, destinada a asociaciones culturales sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres.

Con el objetivo de "apoyar y fomentar el desarrollo de programas, actividades o eventos de carácter cultural en la provincia", la diputación pone a disposición de las asociaciones 250.000 euros para programaciones que se desarrollen a lo largo de este año en alguno de los municipios de la provincia de Cáceres.

Los proyectos pueden ser de teatro, música, danza, cine o literatura; no deben tener carácter competitivo y pueden desarrollarse durante uno o varios días, en uno o varios lugares de la provincia. Además, deben estar destinados al público en general y ser de carácter gratuito.

Por otro lado, las asociaciones que lo soliciten deben ser sin ánimo de lucro, estar inscritas en el registro de asociaciones de la Junta de Extremadura, tener domicilio social en la provincia o tener delegación permanente y que sus estatutos contemplen los objetivos de carácter cultural de dicha asociación.

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 31 de marzo, y las bases completas se pueden consultar en el BOP N.º 0050 del 13 de marzo de 2026.