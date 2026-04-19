Las ayudas al alquiler del programa 'Más Vivienda' de Diputación de Cáceres reciben más de 100 solicitudes

Archivo - Recurso de llaves de una vivienda. EUROPA PRESS - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas al alquiler incluidas en el programa 'Más Vivienda' que la Diputación de Cáceres puso en marcha en febrero de este año para localidades de la provincia menores de 10.000 habitantes, han recibido más de cien solicitudes en sus dos primeros meses.

En el marco de estas ayudas, los beneficiarios podrán recibir el 80 por ciento de la renta mensual del alquiler, hasta un máximo de 6.000 euros en total durante la vigencia del contrato de arrendamiento, con un máximo subvencionable de hasta 24 meses.

Además de las ayudas al alquiler, el programa 'Más Vivienda' también incluye ayudas para la rehabilitación y reforma de vivienda, y ayudas a la mejora de la accesibilidad, siempre en pueblos de la provincia de Cáceres menores de 10.000 habitantes, dos líneas de ayudas que desde su puesta en marcha han recibido una quincena de solicitudes.

Así lo ha explicado la vicepresidenta segunda de Hacienda y Asistencia a Entidades Locales de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruíz Correyero, en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que las tres líneas de ayuda del programa 'Más vivienda' surge al comprobar que en las visitas que realizan, se ha visto que "hay una demanda y una necesidad de vivienda muy importante en ciertas comarcas y ciertos municipios", en las que "muchas veces con la que hace la Junta de Extremadura no llega".

Por este motivo, la Diputación de Cáceres decidió "complementar" esas ayudas de la Junta de Extremadura a través de la vía de ayudas contra el despoblamiento, y que ofrecen "novedades muy importantes" como que no existe límite de edad para solicitarlas.

REHABILITACIÓN PARA VOLVER AL MERCADO DE VIVIENDA

Respecto a la línea de ayudas a la rehabilitación de vivienda, Ruiz Correyero ha destacado su importencia porque "en muchos cascos urbanos de esos pueblos de menos de 10.000 habitantes, se están quedando vacías esas casas y no se vuelven a habitar por ninguna persona", y solo necesitan "una pequeña rehabilitación y adecuación para que vuelvan a ser útiles para poder ponerlas en el mercado y en la oferta de demanda de vivienda".

Estas ayudas podrán financiar la rehabilitación y reformas de viviendas, así como la compra de mobiliario básico para la vivienda, cuyo fin sea su alquiler como vivienda habitual, y la subvención será hasta el 80 por ciento del coste de la obra, con un límite de 15.000 euros.

Respecto de la tercera línea de ayudas, a la accesibilidad, la vicepresidenta segunda ha explicado que "muchas veces los mayores o personas con diferentes discapacidades, tienen que adecuar su vivienda para tenerla una vivienda adaptada a sus necesidades". En este caso, la subvención máxima será de 15.000 euros.

Con estas tres líneas de ayudas, cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto durante ocho meses desde su puesta en marcha en febrero, la Diputación de Cáceres ha conformado el programa 'Más Vivienda', dotado con un presupuesto inicial de 600.000 euros, que será ampliable en función de las necesidades, y en el que se han "simplificado todos los trámites administrativos y burocráticos en la medida de lo posible", ha explicado Isabel Ruiz.

El objetivo es que estas tres líneas de ayudas "puedan ser rápidamente puestas a disposición de la ciudadanía", y el solicitante no necesite adelantar el dinero de una reforma o rehabilitación antes de recibir la subvención, ya que la normativa de la institución "permite el carácter de prepagable, una vez que se cumplen todos los requisitos para poder acceder a la ayuda", ha explicado la vicepresidenta segunda.

PRONTO SE HARÁN EFECTIVAS LAS PRIMERAS AYUDAS

De hecho, ha avanzado que ya están "a punto de hacer efectivas esas ayudas para que lleguen a los beneficiarios que cumplen todos los requisitos", ha destacado.

A través de estas solicitudes "se está viendo que hay necesidad de alquilar para poder vivir en los pueblos", ya que sea por circunstancias personales o laborales, ha señalado Ruiz Correyero, quien ha resaltado el objetivo de "ayudar a fijar población" en estas localidades menores de 10.000 habitantes, en las que "muchas veces la dificultad de acceso a la vivienda impide que la gente se pueda establecer en los pequeños municipios", ha dicho.

Para acceder a las ayudas al alquiler es necesario estar empadronado en el municipio en el que esté la vivienda, para lo cual, la Diputación de Cáceres da un plazo para cumplir ese requisito, y facilitar el acceso, por ejemplo, a personas que se quieren trasladar al medio rural para teletrabajar.

"Entonces damos esa facilidad, no solamente para la gente que ya está ubicada en el territorio, sino para atraer gente que pueda habitar en nuestros pueblos", ha destacado la vicepresidenta segunda de la Diputación de Cáceres.

Finalmente, ha resaltado que estas ayudas "intentan beneficiar a todos los ciudadanos de la provincia, sobre todo a los pequeños municipios", con el objetivo de "favorecer también a su vez esa vuelta de mucha gente que está fuera o que no está y le gusta la provincia de Cáceres para un lugar donde vivir", o que "le pueda facilitar por su trabajo esas estancias y teletrabajar aquí".