La Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres ofrece un concierto que hará un viaje por cinco décadas de recuerdos

La Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres ofrece un concierto en el auditorio del complejo cultural San Francisco de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERSE

CÁCERES 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres ofrece este jueves, 12 de noviembre, el concierto 'Música de cine', una propuesta especialmente diseñada para celebrar el 50 aniversario del Centro de Mayores Plaza Mayor de Cáceres y compartir con el público algunas de las melodías que forman parte de la memoria colectiva.

El concierto comenzará a las 19,30 horas en el Complejo Cultural San Francisco, bajo la dirección de Antonio Luis Suárez Moreno, según informa la diputación cacereña.

El repertorio combinará grandes clásicos sinfónicos, pasodobles y música popular vinculada al cine, con obras como Guillermo Tell, Suspiros de España o Tico-Tico no Fubá, además de composiciones inspiradas en canciones de artistas populares.