Los bomberos del Sepei de Cáceres intervienen en seis localidades de la provincia por el temporal

Los bomberos del Sepei de la Diputación Provincial intervienen en el desprendimiento de una cornisa en la calle Parras de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres han realizado unas ocho intervenciones en seis municipios diferentes de la provincia como consecuencia del temporal Joseph, que ha dejado mucha lluvia y fuertes rachas de viento en la provincia cacereña.

Desde la noche de ayer, los bomberos han hecho una intervención en la calle Dionisio Acedo de Cáceres porque un toldo estaba golpeando en fachada; en la avenida Virgen de Guadalupe han tenido que actuar a las 5,11 horas por una caída de rama a la calzada y la acera, y en torno a las nueve de la mañana han intervenido también en un desprendimiento de la cornisa de una fachada en la calle Parras, 31.

Además, a las 6,40 horas se han desplazado a Navaconcejo por el desbordamiento en la garganta de las Nogaledas que afectaba a una vivienda ubicada en las proximidades de la citada garganta.

A las 7,57 horas, en Navalmoral de la Mata se ha precisado la intervención de los bomberos por el desprendimiento en una fachada que ha dejado al aire muro de adobe. En Valencia de Alcántara, a las 8,41 horas, se ha requerido también la presencia de los bomberos por la caída de un árbol que ha provocado el corte de la carretera en la CC-303.

Casi a la misma hora, en Plasencia se ha tenido que actuar en el desatasco de un desagüe que generaba que entrara agua en un taller; y en Peraleda de la Mata se ha atendido un incendio en una vivienda.