La campaña de animación a la lectura de la Diputación de Cáceres y AGCEx llega este año a 14 localidades - AGCEX

CÁCERES 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEx) han puesto en marcha un año más la campaña de animación a la lectura y a la escritura 'Tesoros de Papel', que llegará a 14 municipios de la provincia cacereña.

La campaña, que se desarrolla desde abril hasta principios de diciembre, va a recorrer las Bibliotecas y Agencias de Lectura de Belvís de Monroy, Berrocalejo, Bohonal de Ibor, Casas de Miravete, El Gordo, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Millanes, Pueblonuevo de Miramontes, Romangordo, Saucedilla, Toril, Valdecañas de Tajo y Valdehúncar.

En todas estas localiades se desarrollarán diferentes actividades dirigidas al público infantil, juvenil y adulto. Como novedad, las actividades este año durarán 2 semanas en cada municipio, de manera que la primera semana se dedicará a la dinamización y visita de la exposición 'Mitos y Leyendas de Extremadura'; y la segunda semana estará dedicada a los talleres y sesión de cuentos, aunque también se podrá seguir visitando la exposición.

'Tesoros de Papel' invita a viajar a las raíces extremeñas y a adentrarse en la memoria de nuestros pueblos teniendo como base los mitos y leyendas de la región, reflexionando sobre quiénes somos, cómo nos percibimos y de qué manera proyectamos nuestro futuro.

"Será un proceso vivo donde la palabra será la gran protagonista", informa AGCEx en nota de prensa, en la que añade que las actividades contarán con profesionales de la provincia, que aportarán "su saber y creatividad para dar vida a los talleres en cada localidad".

Esta campaña tiene como objetivos la dinamización de las bibliotecas o salas de lectura, el fomento del hábito lector y de escritura mediante actividades lúdicas, poner en valor el libro como objeto de aprendizaje y entretenimiento, conservar y difundir nuestro patrimonio lingüístico y cultural extremeño y estimular la curiosidad del público a través de la palabra.

TALLERES Y EXPOSICIÓN

En el taller para público infantil se utilizarán cuentos y leyendas extremeñas como puente para acercar a quienes participen a las raíces de nuestro patrimonio, "convirtiendo la biblioteca en un espacio vivo, divertido y de descubrimiento".

Los dirigidos al público joven y adulto están pensados como un encuentro para rescatar el acervo cultural de los pueblos. A través de la conversación y el recuerdo de relatos locales, se tejerá una red de experiencias compartidas. "Toda esa riqueza heredada será la inspiración perfecta para que cada persona componga su propia obra, atreviéndose con la poesía o la narrativa breve", recoge la nota.

En cuanto a la exposición 'Mitos y Leyendas de Extremadura' el propósito es que el visitante se adentre en el legado inmaterial de la tradición oral de la región, un paisaje que alberga historias que trascienden para convertirse en parte indisoluble de la identidad cultural.

"La Extremadura mitológica es un territorio donde lo sobrenatural convive con lo cotidiano y en este recorrido por las sombras y las luces de nuestro pasado, los enigmas buscan contar la verdadera historia de quienes fuimos y de quienes somos", asegura la nota. El horario de visita de la exposición será el de la biblioteca o el del espacio expositivo de cada localidad.

Las intervenciones semanales se despedirán con una sesión de narración oral dirigida a toda la localidad. Será un espacio de celebración donde se invitará a los asistentes de los talleres a compartir públicamente las reflexiones que hayan germinado durante la semana.

Todas las actividades son gratuitas y el objetivo es fomentar el hábito lector y de escritura mediante actividades lúdicas, poner en valor el libro como objeto de aprendizaje y entretenimiento, conservar y difundir nuestro patrimonio lingüístico y cultural extremeño y estimular la curiosidad del público a través de la palabra.