La campaña de fomento de la lectura 'Tesoros de papel' recorre la comarca de Campo Arañuelo con talleres y exposiciones

Foto de familia tras la inauguración de la campaña de fomento de la lectura 'Tesoros de papel' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

TORIL (CÁCERES), 13 (EUROPA PRESS)

La campaña de fomento de la lectura 'Tesoros de papel', impulsada por AGCEx con la colaboración de la Diputación de Cáceres, llega del del 13 al 26 de octubre a 14 municipios de la comarca de Campo Arañuelo con actividades exposiciones y talleres que buscan animar a la lectura y la escritura a través de mitos y leyendas de Extremadura.

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha participado en Toril en la inauguración de la exposición que da inicio a la campaña en esta localidad.

En esta nueva edición, se invita a la ciudadanía a adentrarse en la memoria de nuestros pueblos tomando como referencia los mitos y leyendas de Extremadura, para reflexionar sobre nuestra identidad y raíces, sobre quiénes somos, cómo nos percibimos y cómo nos proyectamos al futuro.

Impulsada por la Asociación Regional de Gestores y Gestoras Culturales de Extremadura (AGCEx), la iniciativa se enmarca en el Convenio de Colaboración con la Diputación de Cáceres, que destina 120.000 euros para el desarrollo de esta campaña por parte de la citada entidad, así como a la coordinación del proyecto Cultura Viva y a la puesta en marcha de la formación La Biblioteca Habitada.

Como novedad, esta edición se concentra en 14 municipios de una misma comarca, en este caso Campo Arañuelo. Antes de su paso por Toril, la actividad se ha llevado a cabo en bibliotecas y agencias de lectura de Belvís de Monroy, Pueblonuevo de Miramontes, Bohonal de Ibor, Casas de Miravete, Valdecañas de Tajo, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Millanes, Romangordo y El Gordo. Y las últimas citas serán entre noviembre y diciembre en Saucedilla, Valdehúncar y Berrocalejo.

EXPOSICIÓN Y TALLER INFANTIL

En todos los municipios se propone una programación similar, de dos semanas de duración, que contempla, por un lado, la instalación de la exposición 'Mitos y Leyendas de Extremadura', que recoge 11 historias de la mitología extremeña entre las que se encuentran la Moracantana de Montánchez, la Pantaruja de Calamonte o la Serrana de la Vera.

La segunda semana se dedica al taller infantil 'Cuentos al corro', en los que se trabajan cuentos y leyendas extremeñas como forma para descubrir nuestras raíces a las y los más pequeños y el taller juvenil y adulto 'Ronda de voces', un ejercicio de memoria colectiva para rescatar relatos locales y tomarlos como inspiración para la composición de sus propias obras poéticas o narrativas. Ambos talleres son impartidos por la escritora y narradora oral Carmen Ibarlucea.

La campaña de animación a la lectura finaliza con la sesión de cuentos 'Removiendo Historias', a cargo de Patxidifuso dirigida a todos los públicos y un espacio en el que las personas asistentes a los talleres podrán compartir sus textos generados durante la semana.

La vicepresidenta ha destacado que la Diputación de Cáceres considera "prioritario y fundamental! el fomento de la lectura en todos sus formatos y su acercamiento a los entornos rurales "más en los momentos en los que estamos viviendo en los que es necesario fomentar el sentido crítico" entendiendo la lectura, ha precisado, como una forma de contribuir a ello.

La campaña 'Tesoros de Papel' está gestionada desde el año 2005 por AGCEx y, entre los grandes objetivos del proyecto a lo largo de estos años, se encuentra la dinamización de bibliotecas y salas de lectura de los pueblos de la provincia.

Igualmente, la iniciativa busca fomentar el hábito lector en la población infantil y adulta mediante actividades lúdicas y formativas y estimular la curiosidad y la sensibilidad del público a través de la palabra y los textos literarios.

De este modo, este proyecto ha permitido llegar cada año a bibliotecas y agencias de lectura de 14 localidades cacereñas con talleres, charlas, exposiciones o representaciones teatrales. En estos 20 años se han realizado alrededor de 300 intervenciones logrando llevar la cultura y la lectura a 164 localidades de nuestra provincia.