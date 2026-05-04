El cantautor portugués João Afonso actúa este martes en las Noches de Santa María de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 4 (EUROPA PRESS)

El cantautor portugués João Afonso será el que levante el telón del Auditorio Santa Ana de Plasencia, este martes 5 de mayo, dentro del programa cultural Noches de Santa María, que organiza la Diputación de Cáceres.

Afonso presentará su nuevo trabajo titulado Todo Tempo, en un espectáculo que abordará temas unmiversales como la libertad, el amor, la nostalgia y la inquietud.

Las canciones, unas con letras del propio João Afonso y otras inspiradas en textos de poetas consagrados como António Gedeão y José Craveirinha, revelan las raíces de la música portuguesa armonizadas con la memoria afectiva de sus orígenes mozambiqueños.

En esta presentación, el músico estrenará una nueva formación de banda, prometiendo una celebración de la música portuguesa hecha con alma, reflexión y arte. Acompañarán a João Afonso (voz y guitarra) los siguientes destacados instrumentistas: António Pinto (guitarras y dirección musical), Miguel Tapadas (teclados y voz), Quiné Teles (batería y percusión) y Paulo Jorge (bajo).

João Afonso, nacido en Mozambique, es considerado uno de los cantautores más prestigiosos de la actualidad. Este concierto es una oportunidad única para experimentar la esencia de una trayectoria musical que refleja influencias de la cultura africana y de la música popular portuguesa, desde su álbum de debut Missangas (1997) hasta su registro más reciente, Todo Tempo.

Cabe recordar que la entrada a los conciertos de Noche de Santa María --a excepción del concierto de cierre en la plaza de la Catedral que es gratuito-- tienen un precio de 5 euros, que serán destinados a una asociación humanitaria sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres, como ya se hizo en la pasada edición, con un éxito de asistencia.