Los centros culturales de la Diputación de Cáceres en Plasencia ofrecen tres exposiciones - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 18 (EUROPA PRESS)

Los centros culturales de la Diputación de Cáceres en Plasencia han organizado tres exposiciones para las próximas semanas para hacer un homenaje al Divino Morales, a las bordadoras y a la figura humana como creación permanente. El complejo cultural Santa María y el Museo Etnográfico de Plasencia son los exponentes de estas muestras que van desde la pintura y la fotografía al textil, a la madera, el bronce o la resina.

Así, el proyecto exposición 'La Luz del Divino' es un trabajo artístico con el que se reinterpretan 15 obras del pintor extremeño Luis de Morales, que se encuentran en diferentes lugares del mundo.

La Asociación Fotográfica de Arroyo de la Luz Photones, junto con el profesor Antonio Pérez Toranzo son los impulsores de esa reinterpretación a través de la fotografía de personas que dan vida a los personajes de los cuadros, tratándolas posteriormente a través de un programa de edición fotográfica.

Se puede visitar hasta el 30 de marzo, en la sala de exposiciones del complejo cultural Santa María, en horario de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas.

También en el complejo cultural Santa María se puede disfrutar de la exposición 'Instantes' de Juan Pedro Sánchez. El artista de Torrejón el Rubio vuelve a mostrar su sensibilidad en la unión entre la figura humana y la naturaleza, la figura humana como creación permanente, que nace y se funde con raíces de árboles.

La muestra basada en obras creadas a partir de raíces de árboles en las que se puede observar cómo una materia prima adquiere una silueta sinuosa de mujer o de hombre, creando figuras humanas a través de la madera.

Se puede visitar hasta el 15 de abril en el claustro bajo del complejo cultural Santa María en horario de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.

MUSEO TEXTIL PÉREZ ENCISO

Por otra parte, el proyecto 'Tiempo de bordadoras. Bordado popular en la Sierra de Francia' está promovido por la Asociación Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente, que rinde homenaje a las mujeres que han mantenido viva esta manifestación cultural a lo largo de generaciones.

Estará abierta hasta el 10 de mayo en el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso y se podrá visitar de miércoles a viernes de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas; sábados de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas y domingos de 10,00 a 14,00 horas.

La muestra, realizada en colaboración con el Área de Artes Visuales y Creación Contemporánea del Ministerio de Cultura, pone en valor a través de fotografías, realizadas por la artista y antropóloga albercana Rosa Gómez García, a estas mujeres que han sido portadoras del Bordado Popular Serrano, una expresión cultural de carácter inmaterial ligada a la vida cotidiana, la memoria y la identidad del territorio.

Así, se destaca el papel fundamental de las mujeres en la conservación y transmisión de las tradiciones, recordando cómo el bordado popular se ha aprendido tradicionalmente en el ámbito doméstico, y se ha transmitido de madres a hijas, mediante materiales sencillos y largas horas de dedicación.

Esta artesanía profundamente arraigada en la vida rural, fue declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial por la Junta de Castilla y León en 2022, reconocimiento que subraya su importancia patrimonial y su singularidad.

El recorrido expositivo reúne 25 reproducciones fotográficas de bordadoras y piezas representativas que permiten apreciar los rasgos técnicos, simbólicos y estéticos de este universo artesanal.