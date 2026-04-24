Los centros de danza de Diputación de Cáceres participarán en distintas actividades por el día de esta disciplina

Cartel de los talleres coreográficos por el Día Internacional de la Danza - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La celebración del Día Internacional de la Danza, el 29 de abril, vuelve a ser una oportunidad para visibilizar y difundir los resultados del aprendizaje y trabajo de alumnos y alumnas de la Escuela de Danza en Plasencia y el Conservatorio Elemental de Danza 'El Brocense' en Cáceres, ambos centros dependientes de la Diputación de Cáceres.

Cabe recordar que estos centros acogen a alumnas y alumnos procedentes de distintos pueblos y comarcas de la provincia de Cáceres, con lo que se cumple con el objetivo de acercar y promover la danza como expresión artística en entornos rurales. A través del programa educativo, las y los pequeños bailarines aprenden a afirmarse sobre un escenario y poner en práctica su creatividad.

Así, el Conservatorio Elemental de Danza El Brocense ha programado una semana repleta de actividades y galas que se desarrollarán en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, informa en nota de prensa la diputación provincial.

Los casi 90 alumnas y alumnos de este centro, con edades comprendidas entre los 7 y los 14 años, han preparado, junto con sus profesores, una serie de actividades para festejar esta fecha tan simbólica. El programa de actividades arrancará el próximo lunes, día 27, con la jornada de puertas abiertas 'Clases con Amigos', en la que el Conservatorio invita a niños y niñas a compartir una tarde con profesorado y alumnado.

El martes, día 28, tendrá lugar la primera de las Galas Pedagógicas programadas dentro del proyecto "Encontrándonos con la danza - la segunda será el 5 de mayo-, a las cuales asistirán distintos centros educativos de la ciudad de Cáceres como los CEIP Donoso Cortés, Castra Caecilia, Delicias y Dulce Chacón, y, en esta ocasión, también participará el CRA 'Los Cuatro Lugares', con alumnado de Monroy y Talaván.

La Gala de Talleres Coreográficos creados por el alumnado se celebrará el 29 de abril, a las 18,00 horas en el Auditorio del Complejo Cultural. La gala está dirigida a todos los públicos y la entrada es gratuita y libre hasta completar aforo.

Por su parte, como viene siendo habitual, la Escuela de Danza de Plasencia pone en escena los Talleres Creativos diseñados por las bailarinas y bailarines, un proyecto de creación en el que el alumnado desarrolla su propia inspiración y crean una pieza coreográfica, guiados por la dirección artística del profesorado de la Escuela. Las creaciones reflejan las distintas especialidades que se estudian en este centro: Danza clásica y danza contemporánea.

El espectáculo tendrá lugar el jueves 30 de abril, a las 19,30 horas en el Auditorio Santa Ana de Plasencia. La entrada a este evento es libre hasta completar aforo.