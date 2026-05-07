Los Centros de Enseñanza de Danza de la Diputación de Cáceres abren plazo de preinscripción para nuevos alumnos

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CÁCERES, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Elemental de Danza 'El Brocense' de Cáceres y la Escuela de Danza de Plasencia, dependientes de la Diputación de Cáceres, tienen abierto el plazo de preinscripción para la incorporación del nuevo alumnado o antiguo alumnado que quiera retomar clases para el curso 2026/2027.

Así, y en el caso del Conservatorio Elemental de Danza 'El Brocense' de Cáceres, los interesados podrán presentar su solicitud en Secretaría hasta el 21 de mayo, en horario de 9,00 a 14,00 horas, y el formulario de solicitud puede descargarse directamente de la web de la Diputación de Cáceres.

Para primer curso será necesario haber nacido como máximo en el año 2018, aunque, excepcionalmente, y en el caso de que haya oferta de plazas libres, se podrán admitir alumnos nacidos en 2019, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Ya el día 28 de mayo se publicará el listado de aspirantes y fechas para la realización de las pruebas que dan acceso a los estudios oficiales en este centro, que están publicadas para consulta en la web del Conservatorio.

Cabe destacar que el Conservatorio Elemental de Danza 'El Brocense' ofrece un programa educativo que "combina técnica, expresión artística y desarrollo integral" de los alumnos, "contribuyendo al fomento de la cultura y las artes escénicas en la región", y las asignaturas que configuran el currículo de las Enseñanzas Elementales de Danza son Danza clásica, Danza española y Música.

Como ha venido ocurriendo desde el año pasado, el Conservatorio Elemental ha ampliado el número de alumnos admitido al haber abierto una segunda línea, de tal forma que "poco a poco se irá implantando a lo largo de los siguientes cursos, atendiendo a solicitud de las familias y teniendo en cuenta el interés en cursar dichos estudios oficiales".

CENTRO DE PLASENCIA

Por su parte, en la Escuela de Danza de Plasencia el periodo de preinscripción estará abierto hasta el 29 de mayo y las solicitudes podrán formalizarse directamente a través de la web de la Diputación de Cáceres.

Los requisitos de acceso serán, en el caso de los aspirantes a Danza Clásica, tener cumplidos los 6 años de edad dentro del año correspondiente al inicio del curso escolar, mientras que para los de Danza Contemporánea, tener cumplidos los 14 años de edad y demostrar conocimientos de Danza Clásica, que además será una de las asignaturas del curso.

Las pruebas de acceso tendrán lugar el 23 de junio, en jornada de tarde, y consistirán en la valoración de una serie de ejercicios de danza clásica (nivel inicial) en los que se evaluará la flexibilidad, estática, el sentido rítmico, expresividad, lateralidad y memoria motriz.

Finalmente, señala la Diputación de Cáceres que la superación de la prueba de acceso faculta únicamente para matricularse, siempre que existan plazas disponibles.