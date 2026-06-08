'Cine en tu jardín' y 'Domingos con la fresca', nuevas citas culturales para junio en el Museo-Casa Pedrilla de Cáceres

Archivo - Jardines del Museo-Casa Pedrilla de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres pone en marcha dos nuevos programas culturales que se desarrollarán a lo largo de este mes en el Museo-Casa Pedrilla, en la capital cacereña. Se trata de 'Cine en tu jardín' y 'Domingos con la fresca', que se celebrarán los martes y domingos con siete citas del 9 al 30 de junio.

La primera en la agenda será este martes, 9 de junio, con el comienzo de 'Cine en tu jardín', que propone la proyección de clásicos del cine mudo acompañado de música. Arrancará a las 22,00 horas y se proyectará 'Amanecer', dirigida en 1927 por el director alemán F.W. Murnau. La proyección estará acompañada por Marta Fernández Lagawe al piano.

El martes 16, se podrá ver 'El hombre mosca', con José Luis Porras Barrio, al piano; el martes 23, le llegará el turno a 'El maquinista de la general', con Alfonso Alegre Hurtado y Rosana Garay Benito, que serán los encargados de poner la música; y el martes 30, 'La quimera del oro', acompañado de la Orquesta Sinfónica de la Diputación de Cáceres.

Además del cine mudo los martes, también se ha diseñado el programa 'Domingos con la fresca', que se desarrollará los días 14, 21 y 28 a las 20,30 horas con diferentes propuestas teatrales, corales y música sinfónica.

Comenzará este domingo, 14 de junio, con la obra de teatro 'Una Bernarda muy cacereña', de la Compañía de Teatro Rayana, de Zarza la Mayor. El domingo, día 21, se podrá disfrutar de la actuación de dos de las corales más prestigiosas de Cáceres, el Coro Isaac Albéniz y el Coro Francisco de Sande, con la colaboración de la Asociación Musical Cacereña.

Y el domingo 28, será un homenaje a Il Divo, de la mano de la Banda Sinfónica Provincial de la Diputación de Cáceres y el grupo lírico vocal Lyberic. En ambos programas, la entrada es libre hasta completar aforo, informa la diputación cacereña.