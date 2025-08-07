Ciudadanos de Tejeda de Tiétar recuerdan a su paisano 'Cari' en un libro colectivo editado por la Diputación de Cáceres

CÁCERES 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos de la localidad cacereña de Tejeda de Tiétar han recordado a su paisano 'Cari' con la publicación colectiva 'El kiosko', un libro editado por la Diputación de Cáceres.

Zacarías Andrade, conocido como 'Cari', era una persona querida por todos, así lo recuerdan grandes y pequeños en la localidad de Tejeda de Tiétar, donde nació y donde, tras un accidente que lo dejó en silla de ruedas, atendió el quiosco de la Plaza del Rollo.

Es 'Kari', en este caso con K, el protagonista de la publicación titulada 'El kiosko', una obra colectiva desde el momento en que sus autores y autoras son José Antonio Paniagua e Isabel García Escudero con las ilustraciones de los niños y niñas del CRA Vera-Tiétar, además de los pintores y acuarelistas Wolf Domke, Javier Villarín y Jesús del Ama.

Una publicación-homenaje a este vecino "tan querido", fallecido en 2013, que se presentaba en la noche de este miércoles con la presencia de autores y vecinos del municipio, junto a la alcaldesa de la localidad, Lola Paniagua, y a los que se ha sumado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

Morales ha felicitado a los autores por el trabajo realizado y ha manifestado su satisfacción por que la imprenta provincial pueda recibir manuscritos de este tipo, "que hacen comunidad, recuerdan parte de su historia, implica a grandes y pequeños y muestra lo agradecido que puede ser un pueblo".

La Diputación de Cáceres ha editado 500 ejemplares por el momento y cuyos beneficios íntegros, por la venta, irán destinados a una escuela en el Chaco, Paraguay, lugar donde ejerció como maestra la misionera María Dolores Paniagua, nacida en Tejeda de Tiétar. De hecho, a su muerte, el gobierno paraguayo puso nombre a una nueva escuela.

'El kiosko' narra la aventura de 'Kari', alternándola con los dibujos realizados por niños y niñas del CRA. "Hemos querido recordar sin tristeza a alguien a quien todos hemos querido mucho, recordarlo a través de un cuento que puede ser para todas las edades", ha dicho uno de sus autores, José Antonio Paniagua.

"Y a la vez, Kari irá hablando de planetas, de la vía láctea, del planeta Tierra, de un pueblo llamado Tejeda, de dehesas, gargantas, de Monfragüe y su castillo, la Ruta de los Pontones, la casa de tía Agapita, el rollo o de 'La Muerte Pelona'. Un recuerdo y una enseñanza, como la que brindó toda su vida Cari", ha destacado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.