La comarca cacereña de Sierra de Gata obtiene la certificación Destino Turístico Starlight - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comarca cacereña de Sierra de Gata se consolida como Destino Turístico Starligtht, tras la certificación de calidad de sus cielos nocturnos, libres de contaminación lumínica y la implicación del territorio.

En el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sierra de Gata-Hurdes 100% Cultura e Identidad y Ecoturismo, la Diputación de Cáceres ha impulsado, junto a la Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata y de empresas del territorio, la obtención de la Certificación Destino Turístico Starlight, que concede la Fundación Starlight con el respaldo de la Unión Astronómica Internacional y la Unesco.

Este reconocimiento llega tras un proceso de análisis y estudio, por parte de técnicos de la fundación, de la calidad de los cielos nocturnos para la contemplación de estrellas y especialmente aptos para desarrollar en ellos actividades turísticas basadas en este recurso natural.

A esto se suma la adhesión de todos los ayuntamientos de Sierra de Gata a la Declaración de La Palma, que es el documento fundacional de la Fundación Starligth, firmado en 2007, que establece el cielo como un patrimonio científico, cultural y medioambiental que debe protegerse, impulsando el astroturismo y la certificación de lugares con cielos oscuros.

Cabe recordar que en el entorno de Sierra de Gata ya existe otra Certificación Starlight, que es El Chorreón de Moraleja, primer paraje Starlight de Extremadura.

Para impulsar estos proyestos turísticos se ha contado con la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, según informa la diputación cacereña en nota de prensa.