El concierto 'Coplas por Venezuela' recaudará fondos el 12 de julio en Cáceres para los afectados por los terremotos

Cartel del concierto Coplas por Venezuela - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Banda Sinfónica Provincial y la cantante Pilar Boyero ofrecerán este domingo, 12 de julio, en Cáceres el concierto benéfico 'Coplas por Venezuela', cuya recaudación íntegra será canalizada por Mandiles Solidarios para ayudar a los afectados por los terremotos.

El concierto tendrá lugar a las 22,00 horas, en los jardines de la Casa-Museo Pedrilla, con una entrada solidaria de 5 euros, cuya recaudación íntegra irá destinada a una entidad especializada en ayuda humanitaria que trabaja en el terreno con los afectados por esta emergencia.

El concierto estará protagonizado por la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, dirigida por Antonio Luis Suárez, y por la cantante Pilar Boyero, que interpretarán un repertorio de coplas seleccionado para la ocasión.

Se trata de unas canciones que "forman parte del patrimonio musical español y que, en esta cita, se convertirán en un mensaje de esperanza, cercanía y apoyo para quienes atraviesan momentos especialmente difíciles", señala la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres que "une la música y la solidaridad para apoyar a las personas damnificadas por los recientes terremotos registrados en Venezuela", y con la que reafirma su "compromiso con la cultura y la solidaridad, promoviendo una iniciativa en la que la música se pone al servicio de una causa humanitaria".