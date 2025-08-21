El concierto de Mayte Martín en Cáceres se traslada al auditorio San Francisco por la mala calidad del aire

CÁCERES 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concierto de la artista catalana Mayte Martín, que pone el broche final este viernes a Los Conciertos de Pedrilla en Cáceres, se traslada de ubicación para celebrarse bajo el techo del auditorio del complejo cultural San Francisco, debido a la mala calidad del aire por los incendios que afectan a la provincia cacereña.

La Diputación de Cáceres, organizadora de este ciclo musical veraniego que se desarrolla al aire libre en los jardines del Museo Pedrilla, ha adoptado esta medida para "proteger la salud de artistas y público ante las previsiones de una calidad del aire desfavorable", informa en nota de prensa la institución provincial.

Así, este viernes 22 de agosto, Mayte Martín se subirá a las 22,00 horas al escenario del citado auditorio para interpretar temas recogidos en su último álbum, denominado Tatuajes y editado en 2024, que incluye títulos como 'Gracias a la vida', 'Alfonsina y el mar' o 'Ne me quitte pas'.

Nacida en Barcelona en 1965, Martín fue Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en 2019 y dos años más tarde, en 2021, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En 2024 fue galardonada con el Premio Nacional de Cultura de Cataluña.

Mayte Martín cierra un ciclo que ha contado con seis conciertos de diversos estilos durante julio y agosto con una propuesta que este año ha incluido artistas como Yerai Cortés, Travis Birds, Pedro Pastor, Balkan Paradise y la portuguesa Teresa Salgueiro. Toda la recaudación de Los Conciertos de Pedrilla irá destinada a proyectos de asociaciones de fines sociales y sin ánimo de lucro.