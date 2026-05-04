El Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia abre las inscripciones para el curso 2026-2027 - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 4 (EUROPA PRESS)

El Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia, dependiente de la Diputación de Cáceres, ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de acceso para nuevo alumnado a enseñanzas elementales y profesionales de música para el curso 2026-2027. Hasta el jueves 21 de mayo, los interesados y sus familias podrán presentar el formulario de solicitud de forma presencial o telemática.

Cabe recordar que la matriculación para el acceso a las Enseñanzas Elementales está dirigida, especialmente, a niños y niñas de entre 7 y 12 años y está exenta de tasas. El Conservatorio recuerda que no es necesario saber música para presentarse a las pruebas de acceso, ya que estas están diseñadas para valorar las capacidades musicales naturales del alumnado y ofrecerles la posibilidad de iniciar su formación musical desde cero.

Durante este mismo periodo también podrán tramitarse solicitudes de reingreso, traslados de expediente, ampliaciones de matrícula, simultaneidad de estudios y cambios de especialidad.

Tal y como expresa el director del Conservatorio, Antonio Luis Suárez Moreno, "la música no solo forma intérpretes, sino también personas más sensibles, creativas y comprometidas, convirtiéndose en una herramienta educativa de primer nivel para el desarrollo personal y académico de las y los estudiantes".

Suárez también recuerda que este proceso representa la puerta de entrada a unas enseñanzas oficiales, públicas y con pleno reconocimiento académico, que ofrecen una formación artística de calidad y un itinerario sólido dentro del sistema educativo.

Toda la información se encuentra en la página web del conservatorio y también se puede llamar por teléfono al centro, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

El Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia, considerado el centro de referencia musical del norte de Extremadura, cuenta con una plantilla de 27 profesores y mantiene este curso el lema 'Súbete a la música', con el que anima a todas las familias a descubrir las oportunidades que ofrece la educación musical.

El centro destaca además por ser pionero en agrupaciones como la Orquesta de Pulso y Púa, además de contar con banda, coros, ensembles, cameratas y numerosas formaciones instrumentales y vocales que enriquecen la formación integral del alumnado.