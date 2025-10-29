El Consorcio MásMedio aprueba su presupuesto para 2026, que alcanza los 24,25 millones de euros

CÁCERES, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha celebrado este miércoles su Consejo de Administración y Junta General para dar luz verde al presupuesto de 2026, que alcanza los 24,25 millones de euros, lo que supone un incremento del 266% respecto a los 9 millones de 2021, año en el que se creó este órgano de gestión medioambiental.

Un incremento que es consecuencia, en gran parte, del aumento de entidades locales adheridas y de los servicios prestados. Actualmente, son 200 las entidades adheridas, con una población total de 169.919 habitantes, equivalente al 44% de la población de la provincia, y un total de 187 municipios, equivalente a un total de 84% de los municipios. A estos se añaden 3 entidades locales y 10 mancomunidades adheridas, lo que hace el total de las 200 entidades.

Con estos datos sobre la mesa, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha dicho que "son un claro síntoma de la confianza depositada por las entidades locales en esta entidad".

El gerente, Gustavo Pérez, ha destacado el importante porcentaje de municipios menores de 1.000 habitantes adheridos, "síntoma de la presencia de esta entidad en los municipios que más necesitan el apoyo técnico y económico de la gestión supramunicipal medioambiental".

Con la aprobación de las últimas encomiendas de gestión en este último Consejo de Administración, MásMedio gestiona un total de 101 entidades del servicio de Residuos Sólidos Urbanos, uno de los más demandados por los municipios, prestando, por tanto, servicio a más de 72.000 habitantes.

En cuanto a la gestión del servicio de Saneamiento en Alta y Depuración de Aguas Residuales, MásMedio atiende a un total de 97 municipios y casi 91.500 habitantes.

AMPLIACIÓN DE PLANTILLA

Con estos y otros servicios, que han ido aumentado a lo largo de los años, la Junta General de MásMedio ha aprobado una nueva Relación de Puestos de Trabajo, con un total de 30 puestos, un 25% de incremento respecto al personal actual.

En este sentido, Morales sí ha incidido en el hecho de que no solo hay que tener en cuenta los puestos de trabajo que se crean directamente en el servicio, "sino de la creación de empleo como consecuencia de la concesión o de los contratos que MásMedio gestiona en la provincia, y que contribuyen, evidentemente, a la creación de empelo y a asentar población al territorio".

Por último, en el informe de gerencia, donde se da cuenta de la evolución del año, se han destacado aspectos como que se ha logrado una subvención de 904.739 euros de fondos europeos provenientes de la Junta de Extremadura, Decreto 29/2025, para la compra de contenedores para la gestión de residuos, tanto para la vía pública como para los domicilios y locales comerciales de los municipios gestionados por la entidad.

Parte de ese dinero se empleará también en la adquisición de equipos de trituración de poda y restos vegetales y la creación de puntos de compostaje comunitario, que permitan incorporar esa modalidad de gestión de la fracción orgánica en los municipios de menor población.

Además, el Plan Provincial de Puntos Limpios continua su ejecución. El inicio de las obras de los 32 municipios incluidos en el proyecto comenzará a lo largo del mes de noviembre, esperando entregar las obras a lo largo del primer semestre de 2026 para poder comenzar la gestión del servicio.

En cuanto a la ejecución del Perte de Digitalización se encuentra en una fase clave para el proyecto. Actualmente se están instalando los más de 24.000 contadores digitales, previéndose la ejecución de los 3 grandes contratos del proyecto en los próximos meses.

El gerente ha destacado "la buena aceptación que la ejecución del contrato de legalización de captaciones de agua para consumo humano ha tenido entre los pueblos". Este contrato, que finalizará en diciembre de 2025, pondrá solución a la legalización de las captaciones de los municipios.

Por último, se ha abordado el Perte asociado al Plan Provincial de Puntos Limpios, con un total de 5,1 millones de euros, que permitirá adecuar y construir nuevos puntos limpios que se adscribirán a una futura gestión provincial a través del propio consorcio.