El vicepresidente de MásMedio, Javier Prieto, y el gerente, Gustavo Pérez, se reúnen con la empresa que llevará a cabo la obra del colector del Valle del Jerte - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres avanza en la solución al colector del Valle del Jerte, y ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Mancomunidad del Valle del Jerte y con el equipo técnico de Ambling Projects SL para abordar aspectos de ingeniería necesarios de cara al inicio de los trabajos para la solución de los problemas de saneamiento y depuración de la comarca cacereña.

El encuentro, en el que han participado el vicepresidente de MásMedio, Javier Prieto, y el gerente, Gustavo Pérez, ha servido para poner en común antecedentes, información técnica y necesidades detectadas, así como para comenzar a definir las cuestiones que deberán analizarse durante los próximos meses y las posibles actuaciones de mejora que puedan plantearse.

Los trabajos, adjudicados a Ambling Projects SL por 110.110 euros, y con un plazo de ejecución de ocho meses, permitirán estudiar el estado actual del colector, posibles modificaciones de trazado y las actuaciones necesarias para su mejora y renovación. Asimismo, se analizará, en caso de ser necesario, la propuesta de nuevas infraestructuras de depuración.

La actuación contempla también la digitalización del colector y la implantación de sistemas de telecontrol, con el objetivo de mejorar la supervisión y gestión de los vertidos procedentes de los distintos municipios y zonas diseminadas del Valle del Jerte.