El Consorcio MásMedio de Diputación de Cáceres pone en marcha la Red Provincial de Puntos Limpios con 32 instalaciones

Punto limpio de Cabezuela del Valle que gestionará el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CABEZUELA DEL VALLE (CÁCERES), 15 (EUROPA PRESS)

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha puesto en marcha la Red Provincial de Puntos Limpios, que contará con 32 instalaciones municipales ubicadas a lo largo del territorio de la provincia que abren al uso público con la intención de mejorar la recogida de residuos. Además, se prevé contratar a personal operario para garantizar su correcto funcionamiento.

Este proyecto, que cuenta con una financiación de 4,2 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, se ha presentado este miércoles en Cabezuela del Valle por parte del diputado provincial y vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto, quien ha destacado que este proyecto va a dar respuesta a la falta de puntos limpios o su uso inadecuado, "una situación que dificultaba a los ayuntamientos el ejercicio de sus competencias en materia medioambiental".

Con este proyecto ya materializado, MásMedio prestará un servicio provincial unificado de gestión de puntos limpios, garantizando horarios de apertura, personal especializado, trazabilidad de los residuos y un funcionamiento homogéneo en los municipios adheridos.

Así, el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres amplía su cartera de servicios a ayuntamientos y ciudadanía con la puesta en marcha y apertura al uso público de estas 32 instalaciones.

Estos espacios permitirán recoger todos aquellos residuos que no tienen cabida en la recogida convencional de la vía pública, tales como aceite, pilas, radiografías, textil, enseres y voluminosos, tóner de impresoras, etc. Se trata de objetos que muchas veces encontramos alrededor de los contenedores o depositados en zonas naturales de nuestros municipios, con el deterioro medioambiental y estético que esto supone.

La gestión provincial de estos centros va a suponer un cambio radical respecto a la actual, con el objetivo de evitar que se transformen en vertederos incontrolados, informa la diputación cacereña en nota de prensa.

Para ello, se contratará y formará al personal encargado de abrir el punto limpio en un horario definido, para que todas las personas encuentren en la instalación a un trabajador que pueda resolver sus dudas. Además, las infraestructuras están totalmente informatizadas, por lo que habrá un registro de cada residuo que entra y sale de la instalación. Del mismo modo se han dispuesto cámaras de vigilancia, especialmente enfocadas para evitar el depósito incontrolado o el vandalismo.

Junto a los puntos limpios se encuentra un área de compostaje, que será gestionada por el operario responsable y que se ha diseñado para fomentar el uso de la fracción orgánica en nuestra provincia.

Además, cada ayuntamiento recibirá un manual de uso, junto con la información de los horarios y otros aspectos de interés para que puedan informar a sus vecinos y vecinas. Y de manera complementaria, el Consorcio MásMedio iniciará campañas de formación y difusión sobre el correcto uso de las instalaciones en todos los municipios.

La Red Provincial de Puntos Limpios arranca, inicialmente, con las 32 instalaciones incluidas en el proyecto. Cabe recordar que en el marco de esta acción, por un lado, se han adecuado o reformado Puntos Limpios ya existentes, cuyos ayuntamientos ya habían cedido su gestión a MásMedio, como es el caso de Alía, Cañamero, Casas del Monte, Deleitosa, Escurial, Garrovillas de Alconétar, Hervás, Malpartida de Plasencia, Montánchez, Navezuelas, Piornal, Puerto de Santa Cruz, Santa Ana, Torrejoncillo, Cabrero, Carrascalejo, Cedillo, Eljas y Peraleda de San Román.

Además, este proyecto ha contemplado la construcción de Puntos Limpios en 13 municipios en los que no existían estas instalaciones como Herrera de Alcántara, Navas del Madroño, Pinofranqueado, Tejeda de Tiétar, Valverde del Fresno, Alcántara, Aldea del Cano, Arroyo de la Luz, Hernán-Pérez, Hinojal, Romangordo, Acehúche y Cabezuela del Valle.

Esta Red Provincial se completa con otros puntos limpios cuya gestión también ha sido encomendada a MásMedio, como el de Coria, y seguirá ampliándose para incorporar nuevas instalaciones sobre las que actualmente trabaja el consorcio medioambiental.