El Consorcio MásMedio impulsa una campaña para fomentar la recogida de residuos orgánicos en 109 municipios de Cáceres

Charla formativa para fomentar la recogida selectiva de residuos orgánicos impulsada por el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres llevará a cabo durante los meses de verano distintas acciones de información y sensibilización en 109 municipios de la provincia con el propósito de facilitar la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica (FORS), promoviendo nuevos hábitos de reciclaje entre la ciudadanía, el uso correcto de los contenedores y la adecuada separación de los residuos orgánicos

Se trata de una iniciativa que se pone en marcha a través de dos líneas de subvenciones convocadas por la Junta de Extremadura de las que ha resultado beneficiario el consorcio para la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a mejorar la gestión de residuos municipales en Extremadura, financiadas en un 90% con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Las actuaciones están dirigidas a toda la población de los municipios en los que MásMedio gestiona la recogida de residuos domésticos, así como a los sectores económicos y entidades que generan una mayor cantidad de residuos orgánicos.

A lo largo de los meses de verano se instalarán puntos informativos en mercados y otros espacios públicos donde se distribuirán cubos de 8 litros para la recogida doméstica de materia orgánica en viviendas y de 120 litros para locales o negocios, así como bolsas 100% compostables.

Asimismo, se distribuirá el material divulgativo para favorecer su participación en el nuevo sistema, contribuyendo así a la sostenibilidad y a la economía circular, informa la diputación cacereña en nota de prensa, en la que recuerda que el equipo técnico del Consorcio MásMedio participará en charlas y talleres informativos en 36 campamentos de ocio infantil y se ofrecerán más de una veintena de charlas dirigidas profesionales.

De manera complementaria se llevará a cabo una campaña general de sensibilización en las redes sociales del Consorcio MásMedio. Bajo el lema 'No a la #Excusitis, Sí al orgánico', cada semana se irán lanzando distintos mensajes y recomendaciones sobre cómo separar de manera correcta los residuos orgánicos en los hogares y negocios.