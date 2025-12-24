El Consorcio MásMedio realizará obras en Carcaboso (Cáceres) para mejorar la calidad del agua

Archivo - Logotipo del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres continúa colaborando con el Ayuntamiento de Carcaboso para dar solución a los resultados insatisfactorios registrados en los análisis del agua destinada al consumo humano, que presentan concentraciones de arsénico levemente superiores a los valores máximos permitidos.

Con este objetivo, a lo largo del próximo mes de enero MásMedio ejecutará diversas actuaciones técnicas, entre las que se incluyen la renovación del material filtrante de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Carcaboso, la remodelación de los procesos de filtración y lavado de la instalación, así como la instalación de un nuevo conjunto de filtros en la pedanía de Valderrosas. Estas intervenciones supondrán una inversión aproximada de 25.000 euros.

En este sentido, el gerente del Consorcio MásMedio, Gustavo Pérez, ha señalado que "estas inversiones confía en que estas inversiones tengan sus frutos y que se suman a las realizadas por el propio Ayuntamiento para la conexión de las redes de Carcaboso y Valderrosas, así como a otras actuaciones del Consorcio vinculadas al Perte de Digitalización, como la renovación integral del parque de contadores y la instalación de sistemas de control remoto para supervisar el estado de la ETAP y los depósitos".

SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE CISTERNA

Desde hace más de un mes, el Consorcio MásMedio suministra agua potable para beber y cocinar a las vecinas y vecinos de Carcaboso y de su pedanía, Valderrosas, a través de una cisterna con capacidad para 10.000 litros.

Esta medida se adoptó tras detectarse en las últimas analíticas una concentración de arsénico de 12 microgramos por litro, superando ligeramente el límite máximo de 10 establecido en el Real Decreto 3/2023.

Para el resto de usos domésticos, como el aseo personal o la limpieza, el agua de la red de abastecimiento es totalmente apta y no supone ningún riesgo para la salud.