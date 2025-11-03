La Diputación de Cáceres abre la convocatoria para proyectos expositivos de la sala de arte El Brocense en 2027 - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través de su Área de Cultura, ha abierto la convocatoria para la presentación de proyectos expositivos destinados a configurar la programación de 2027 de la Sala de Arte El Brocense, situada en la calle San Antón de la capital cacereña y que se ha consolidado como un espacio referente del arte contemporáneo a nivel nacional.

El objetivo de esta convocatoria es ofrecer a artistas visuales un marco profesional para la difusión de sus propuestas y fomentar la diversidad de lenguajes visuales -pintura, escultura, fotografía, instalación o arte gráfico-, reforzando así el compromiso de la institución provincial con la creación actual y con el desarrollo del tejido artístico de la región.

El plazo de recepción de propuestas permanecerá abierto del 3 de noviembre de 2025 al 30 de mayo de 2026. Los proyectos deberán enviarse por correo electrónico, incluyendo un dossier o portfolio con el currículo del artista y el proyecto expositivo adaptado al espacio de la Sala de Arte El Brocense.

Para facilitar la preparación de las propuestas, los interesados podrán consultar en la web del Área de Cultura, los planos de la sala, el informe de instalaciones y recursos y las bases completas de funcionamiento.

Una vez finalizado el plazo, el Consejo Asesor de Artes Plásticas, designado oficialmente por la Diputación de Cáceres e integrado por profesionales del ámbito artístico y cultural, valorará las solicitudes y seleccionará las exposiciones que integrarán el calendario expositivo del año 2027.

Cada artista o colectivo seleccionado recibirá 1.500 euros en concepto de honorarios, y contará con el apoyo integral de la Sala de Arte El Brocense para la producción, montaje, transporte, seguro de las obras, edición de catálogo y difusión de la exposición.

La Sala de Arte El Brocense, gestionada por la Diputación de Cáceres, mantiene desde hace décadas una programación continuada dedicada a la investigación, la innovación y el diálogo entre artistas de distintas generaciones. Su labor de apoyo a la creación contemporánea ha convertido este espacio en un punto de encuentro entre público, obra e institución, y en un referente cultural dentro y fuera de la provincia.

Con esta nueva convocatoria, la diputación cacereña "reafirma su voluntad de impulsar el arte como motor de pensamiento y patrimonio vivo, fortaleciendo su compromiso con la cultura como bien común", informa la institución en nota de prensa.